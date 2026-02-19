Gaeco de Curitiba cumpre mandado de busca e apreensão em investigação sobre crimes contra a Administração Pública no Município de Colombo

O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Subleito, deflagrada para aprofundar investigações relacionadas a possíveis práticas de crimes contra a Administração Pública no Município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A medida, autorizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca, teve como alvo um servidor público aposentado.
Áudio do Promotor de Justiça Fernando Cubas César
Segundo as investigações, o então funcionário público municipal teria recebido vantagens indevidas provenientes de empresas contratadas pelo poder público municipal. As apurações indicam a existência de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo investigado, bem como repasses oriundos de empresas que mantinham contratos ativos com o Município, especialmente na área de obras e pavimentação.
O mandado foi cumprido na residência do investigado, em Curitiba, e teve por objetivo a apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos, registros financeiros e outros elementos de prova que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e a completa elucidação das condutas investigadas.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226