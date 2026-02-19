PM flagra entrega de cocaína no Coqueiral e encaminha suspeitos à delegacia

A Polícia Militar deteve dois jovens na noite desta quinta-feira (19), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Coqueiral, em Cascavel.
A abordagem ocorreu na Rua Presidente Kennedy, onde, segundo informações repassadas pela polícia, os suspeitos foram flagrados no momento em que ocorria a entrega da droga. Durante a ação, foram apreendidas três buchas de cocaína.
Os envolvidos têm 18 e 19 anos. Um deles foi detido por tráfico de drogas, enquanto o outro foi enquadrado como usuário. Diante do flagrante, ambos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.