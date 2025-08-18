Em nova publicação no X (antigo Twitter), o perfil oficial da série Gen V compartilhou uma imagem com o calendário de lançamento dos episódios da segunda temporada.
Gen V é uma série derivada de The Boys com foco na vida dos estudantes da Universidade Godolkin, que são jovens heróis que precisam aprender a lidar com seus podered e segredos.
Criada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke, a série possui o mesmo humor e violência que levou The Boys a ser tão conhecida.
Confira as datas de lançamento dos episódios da segunda temporada na publicação abaixo:
Leia a sinopse da segunda temporada: “As aulas voltaram. Enquanto o resto da América se adapta ao punho de ferro do Capitão Pátria, na Universidade Godolkin, o misterioso novo reitor prega um currículo que promete tornar os alunos mais poderosos do que nunca. Cate e Sam são heróis celebrados, enquanto Marie, Jordan e Emma retornam relutantemente à faculdade, sobrecarregados por meses de trauma e perda. Mas festas e aulas são difíceis de se importar com a guerra se formando entre Humanos e Supers, tanto dentro quanto fora do campus. A turma descobre um programa secreto que remonta à fundação da Universidade Godolkin e que pode ter implicações maiores do que eles imaginam. E, de alguma forma, Marie faz parte dele.“
Tudo sobre Gen V
Lançada em 2023, a série acompanha alunos talentosos disputando o ranking da universidade que dá uma chance de se juntar aos Sete, equipe de heróis de elite da Vought.
The Boys é uma série original do Amazon Prime Video criada por Eric Kripke. A série procura subverter os clichês de super-heróis apresentando uma indústria capitalista por trás das figuras super poderosas, que estão dispostas a cometer atrocidades para continuar com a fama e dinheiro. Uma equipe de civis que já sofreu na mão deles decide se juntar para derrubar o império dos Supes.
Além de Jack Quaid, o elenco conta com Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Natham Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, Jensen Ackles, entre outros.
Todas as temporadas de The Boys estão disponíves no Prime Video. O quinto e último ano será lançado em 2026. Lançado em 2023, o derivado Gen V também segue disponível no streaming da Amazon.
A segunda temporada de Gen V chegará ao Prime Video em 17 de setembro de 2025.