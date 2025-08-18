A Globo já definiu quem assume o comando do Encontro quando Patrícia Poeta não está no estúdio. Tati Machado e Valéria Almeida apresentam juntas o matinal, mantendo o formato e a dinâmica que o público já conhece. A informação consta no plano comercial 2026 do programa, divulgado ao mercado publicitário.
Patrícia Poeta renovou contrato com a Globo até 2027, assegurando sua presença nas manhãs da emissora por, pelo menos, mais três temporadas. A jornalista segue como titular absoluta, liderando a audiência nacional.
Tati Machado e Valéria Almeida conquistaram o público com sintonia e leveza na condução. Quando assumem o programa, mantêm o tom descontraído e a variedade de quadros que são marca registrada da atração.
Com a formação titular e dupla reserva definida, a Globo garante continuidade e estabilidade ao Encontro, reforçando o programa como líder de audiência e influência nas manhãs da TV brasileira.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br