El Getafe vive semanas delicadas desde comienzos de diciembre. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Liga, además de la eliminación copera ante el Burgos, han frenado su camino. El buen inicio de curso mantiene al equipo de Bordalás en la duodécima plaza antes de la jornada 20, pero la falta de gol es un lastre evidente: solo el Real Oviedo ha marcado menos tantos que los azulones en el campeonato. Tras los tropiezos ajustados ante Espanyol y Real Sociedad en el Coliseum, ganar este partido se presenta como una necesidad para evitar una preocupante racha en casa.
El Valencia tampoco encuentra el rumbo. Suma seis jornadas sin ganar en Liga y ha caído a puestos de descenso. A ello se añade su fragilidad como visitante, con nueve salidas consecutivas sin victoria. Lejos de Mestalla, el conjunto de Corberán sufre en ambas áreas: es el equipo que más goles ha encajado fuera de casa y uno de los que menos ha marcado, una combinación que explica su delicada situación actual. Lo podrás seguir en Carrusel Deportivo a partir de las 14:00 (hora peninsular española).