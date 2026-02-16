Girona x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário, palpite e prováveis escalações do jogo de LALIGA

Tentando deixar no passado a goleada acachapante sofrida diante do Atlético de Madrid, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, o Barcelona volta a campo nesta segunda-feira (16), fora de casa, para tentar defender a liderança de LALIGA.
A missão será enfrentar o Girona no Estadi Montilivi, às 17h (de Brasília), em partida pela 24ª rodada.
E mesmo com a rivalidade de um confronto entre times da Catalunha, o retrospecto mostra um favoritismo do Barça no duelo: oito vitórias e só duas derrotas em 12 partidas oficiais, além de outros dois empates.
Onde assistir a Girona x Barcelona?
Girona x Barcelona, nesta segunda-feira (16), às 17h (de Brasília), tem transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.
Palpite para Girona x Barcelona:
Prováveis escalações de Girona x Barcelona:
Em uma temporada marcada por lesões, o Girona não terá o recém-contratado Ter Stegen, que chegou cedido justamente pelo Barcelona. Além do goleiro, estão entregues ao departamento médico: Juan Carlos Martín, Van de Beek, Portu, Artero, Ounahi e Álex Moreno.
Um provável Girona deve ter: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind e Arnau; Iván Martín, Fran Beltrán e Lemar; Bryan Gil, Tsygankov e Vanat.
O Barcelona também tem baixas e não contará com Rashford, Gavi, Pedri e Christensen, mas volta a ter à disposição Raphinha, que se recuperou de lesão e voltou a ser relacionado.
Um possível Barcelona tem: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; De Jong, Olmo e Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski.