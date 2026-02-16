Quanto você teria se tivesse investido R$ 10 mil na Vale há 10 anos? 

A Vale (VALE3) voltou ao centro do noticiário econômico nesta quinta-feira (12) ao reportar prejuízo líquido de US$ 3,8 bilhões no quarto trimestre de 2025 devido a baixas contábeis. Mesmo com o resultado, a visão do mercado é positiva para a ação, já que o Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) veio acima do esperado.

Com a ação em evidência, muitos investidores podem se perguntar se é hora de comprar o papel. No longo prazo, a performance da Vale mostra que a mineradora segue entre os ativos mais relevantes da Bolsa brasileira.

Considerando os últimos dez anos, o retorno da ação foi de até 8.529%. O cálculo é de Leonardo Andreoli, analista da Hike Capital.

Viva do lucro de grandes empresas

Quem investiu R$ 10 mil em ações da Vale há dez anos viu esse valor saltar para R$ 425.464,00.

Em um horizonte de cinco anos, o mesmo investimento teria alcançado R$ 46.357,00. Já em um ano o valor investido iria para R$ 78.907,00 segundo os cálculos.

No entanto, há uma estratégia ainda mais vencedora: o reinvestimento de dividendos. Como a Vale é conhecida como boa pagadora de proventos, investir os dividendos novamente na ação traria retorno ainda maior.

Continua depois da publicidade

Em dez anos, a estratégia de reinvestimentos transformaria a aplicação inicial de R$ 10 mil em R$ 862.965,00. Em cinco anos, o valor acumulado seria R$ 79.514, enquanto R$ 88.919 seriam acumulados em apenas um ano.

Gigante do minério de ferro

A Vale está entre as maiores companhias do mundo, em seu segmento de atuação, e opera ativos logísticos estratégicos, como ferrovias, portos e terminais marítimos. A empresa atua em mineração de ferro, níquel, cobre, carvão e metais essenciais para transição energética — como o próprio níquel, usado em baterias de veículos elétricos.

A companhia é uma das maiores exportadoras do Brasil, responsável por uma fatia significativa da pauta comercial do país, com forte exposição ao mercado asiático, especialmente à China. Seu desempenho financeiro costuma acompanhar a demanda global por commodities e movimentos no preço internacional do minério.

No mercado de capitais, a relevância é ainda maior: VALE3 está entre as ações com maior peso no Ibovespa, influenciando diretamente o humor da bolsa brasileira. Também figura entre os ativos mais negociados do mercado, com grande participação de investidores institucionais, estrangeiros e pessoas físicas.