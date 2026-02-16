Verso Cagliari-Lecce, i precedenti in Sardegna: bilancio a favore dei rossoblù - Cagliaripad.it

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane scende in campo questa sera nel match conclusivo della 27a giornata di Serie A. Alla Unipol Domus, ore 20:45, arriva il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco.
Quella di oggi sarà la 15esima sfida tra rossoblù e giallorossi in Sardegna nella loro storia, in tutte le competizioni: Serie A, Serie B e Coppa Italia.
Il bilancio dei 14 precedenti sorride agli isolani che contano 6 vittorie contro le 2 dei salentini; in altrettante 6 occasioni il match è terminato sul punteggio di parità. L’ultimo incrocio tra Cagliari e Lecce sull’Isola risale al 19 gennaio 2025 quando la squadra padrona di casa si impose con un sonoro 4-1 nei confronti degli ospiti.
