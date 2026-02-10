Globo não exibirá mais a Fórmula 1 ao vivo após reviravolta

A cobertura da Fórmula 1 no Brasil passou por novos ajustes e a Globo acabou diretamente impactada. Apesar de ter retomado os direitos de transmissão da principal categoria do automobilismo mundial, a emissora confirmou que não exibirá integralmente ao vivo as sessões de testes de pré-temporada, após mudanças determinadas pela organização da F1.

Mudança nos testes da F1 afeta diretamente a Globo

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Sakhir, no Bahrein, acontecem em duas etapas: de 11 a 13 de fevereiro e, depois, entre 18 e 20 de fevereiro.

Inicialmente, a Globo havia anunciado a exibição completa das atividades. No entanto, a Formula One Management (FOM) alterou a liberação das imagens internacionais. Ficou definido que, nos três primeiros dias de testes, as imagens ao vivo só estariam disponíveis a partir do meio-dia (horário de Brasília).

Como o Bahrein está seis horas à frente do Brasil, isso significa que toda a atividade matinal, considerada uma das mais importantes para ajustes técnicos das equipes, ficará fora da transmissão ao vivo para o público brasileiro.

Programação reduzida no sportv

Diante da decisão da FOM, a Globo precisou readequar sua grade. Entre os dias 11 e 13 de fevereiro, o sportv 3 transmitirá apenas a última hora de pista aberta, com início às 11h45 (horário de Brasília).

A cobertura contará com narração de Bruno Fonseca e comentários de Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone e Rafael Lopes. A emissora fez questão de destacar que a limitação não partiu do editorial, mas uma imposição da própria Fórmula 1, responsável pela geração e distribuição das imagens.

Já na segunda semana de testes, entre 18 e 20 de fevereiro, a expectativa é de uma cobertura mais ampla. Ainda assim, a Globo confirmou que exibirá apenas um bloco fixo, das 9h às 13h, conforme informado por Rafael Lopes nas redes sociais. A programação completa da F1TV, por sua vez, ainda não foi totalmente detalhada.

Menos Fórmula 1 na TV aberta em 2026

Além das restrições nos testes, outro ponto preocupa os torcedores: em 2026, a Globo exibirá apenas 15 das 24 corridas da temporada ao vivo na TV aberta.

Todas as provas estarão disponíveis na íntegra apenas para assinantes do sportv 3, reforçando a estratégia de concentrar o conteúdo premium no canal fechado. A mudança ocorre após a disputa com a Band, que transmitiu a Fórmula 1 entre 2021 e 2025..

Representante do Brasil no grid

O Brasil terá seu representante para a temporada 2026, Gabriel Bortoleto vai correr pela equipe, Audi F1 Team, equipe que assume o projeto da antiga Sauber. Bortoleto fez sua estreia na categoria em 2025, embora não tenha subido ao pódio, o brasileiro teve uma temporada de estreia sólida em uma equipe que enfrentava dificuldades técnicas.

A temporada 2026 da Fórmula 1 começa oficialmente no dia 8 de março de 2026, com o Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne.