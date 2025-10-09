A “novela Róger Guedes” ganhou um capítulo que enche de esperança a torcida do Grêmio. Segundo apuração do Moon BH, o atacante do Al-Rayyan não apenas tem “prioridade total” em se transferir para o Tricolor em 2026, como também mantém contato direto com jogadores do atual elenco e “faz força” nos bastidores para que o negócio aconteça.
A Vontade do Jogador: “Prioridade Total” ao Grêmio
Depois de uma tentativa frustrada do Grêmio de contratá-lo na última janela, a vontade de Róger Guedes parece ser o grande trunfo para reabrir a negociação no início do próximo ano. O jogador estaria, inclusive, disposto a reduzir sua pedida salarial para viabilizar o retorno ao futebol brasileiro, com Porto Alegre como destino preferido.
Os Obstáculos: O Jogo Duro do Al-Rayyan
Se a vontade do atleta joga a favor, a realidade contratual ainda é o principal entrave. O Al-Rayyan, que detém os direitos do atacante até junho de 2027, não facilitou as conversas em agosto e, segundo fontes, agora cogita oferecer uma renovação para valorizar ainda mais seu ativo.
A proposta gremista anterior, que poderia chegar a € 15 milhões com bônus, foi ignorada pelo clube do Catar, mostrando que a negociação exige um alto investimento e uma engenharia financeira complexa por parte da diretoria tricolor.
Agora a conversa, que pode chegar aos R$ 100 milhões, foi reaberta pelas partes para ver se, em três meses, quando as negociações podem reabrir, um acordo poderia ser fechado.
Análise: A Novela Rumo a 2026
O cenário para a janela de transferências de janeiro de 2026 está claro. De um lado, há um bastidor forte, com o jogador e seu estafe trabalhando ativamente pelo acerto com o Grêmio. Do outro, há a realidade de um clube vendedor que detém o poder de barganha e joga duro na mesa de negociação.
A novela só mudará de patamar se a vontade de Róger Guedes pesar a ponto de forçar o Al-Rayyan a aceitar uma negociação em moldes mais criativos — com parcelamentos, bônus e a participação de investidores —, ou se o Imortal Tricolor decidir quebrar seu recorde de transferências para trazer o “reforço incontestável” que a torcida tanto espera.