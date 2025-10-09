A TV Brasil transmite, neste final de semana, confrontos válidos pela 30ª rodada do Brasileirão Série B, com partidas nesta sexta- feira (4) e no sábado (5). As transmissões contarão com análises táticas e informações da equipe de jornalismo esportivo da emissora pública, iniciando com um pré-jogo antes da bola rolar.
Ontem (3), Operário e Chapecoense se enfrentaram em Ponta Grossa (PR), com transmissão da TV Brasil. O jogo terminou com vitória do Operário por 3×2. As duas equipes estão no meio da tabela de classificação e buscam continuar vivas na segunda divisão, escapando de possível rebaixamento para a Série C. O Operário tenta seguir vivo na busca por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. A Chapecoense, com 34 pontos conquistados até o momento, tenta sobreviver estando a quatro pontos da zona de rebaixamento.
Hoje (4), Avaí e Brusque jogam em Santa Catarina a partir das 21h30, em confronto que vale muito para as duas equipes. Para o Avaí, a vitória aproxima o time de possível briga pelo G4. Para o Brusque, a conquista de três pontos fora de casa ajuda a equipe a fugir do rebaixamento e se manter na Série B.
Neste sábado (5), Ponte Preta e Botafogo-SP jogam no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 16h45, em um jogo em que ambos tentam escapar do rebaixamento para a Série C. As duas equipes estão com 32 pontos, e a oito rodadas do encerramento da competição cada ponto é crucial.
Transmissão da Série B
Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.
A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibiu o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).
Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne mais de 100 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.
Sobre a competição
Em 2024, a Série B terá 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorizontino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO). Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.
Serviço
Brasileirão Série B – Operário (PR) x Chapecoense (SC) – quinta, dia 03/10, a partir das 21h10, na TV Brasil
Brasileirão Série B – Avaí (SC) x Brusque (SC) – sexta-feira, dia 04/10, a partir das 21h10, na TV Brasil
Brasileirão Série B – Ponte Preta(SP) x Botafogo-SP (SP) – sábado, dia 05/10, a partir das 16h45, na TV Brasil
