Heleninha (Paolla Oliveira) e Renato (João Vicente de Castro) vão viver momentos cheios de emoção e cumplicidade, e um surpreendente clima de romance vai surgir entre eles em Vale Tudo. Depois de tanto sofrimento, recaídas e decepções, a filha de Odete Roitman (Debora Bloch) finalmente estará pronta para escrever um novo capítulo em sua vida amorosa –e ao lado de alguém inesperado.
Tudo indica que a autora Manuela Dias não seguirá à risca o final da personagem vivida por Renata Sorrah em 1988, dando a ela um desfecho novo ao lado do dono da Tomorrow no remake. Heleninha vai parar de beber após passar a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos.
Ela, então, decidirá abrir uma galeria de arte e a mostrará para Renato. O empresário se encantará com o espaço e elogiará a conquista da amiga: “Essa galeria é uma aquisição que vai marcar sua vida”.
Tocada pelas lembranças de Leonardo (Guilherme Magon), Heleninha confidenciará que foi incentivada pelo irmão. “Ele sempre disse: ‘Vai ter a sua galeria, assume esse compromisso’. Acabou que ele estava certo”, dirá.
O encontro, no entanto, logo se tornará mais íntimo. Em tom nostálgico, os dois recordarão os tempos em que viveram um romance secreto. “Eu adorava fazer as coisas escondidas da minha família”, confessará Heleninha, arrancando risos de Renato.
Ele não perderá a chance de lançar uma provocação. “Seria doido repetir um dia…?”, perguntará, fazendo charme. Com troca de olhares e risos, o clima ficará evidente. A antiga história dois dois poderá ganhar novos capítulos na reta final da trama.
O romance de Heleninha com Renato chegará em um momento de transformação para a personagem, que retomará sua sobriedade, voltará a pintar e estará disposta a reparar os erros do passado. Ela também passará a cuidar da herança, em vez de deixar tudo nas costas na mãe.
Vale Tudo foi exibida em 1988 e é um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. O remake da novela celebra os 60 anos da Globo. A autora Manuela Dias está responsável pela atualização da trama, e Paulo Silvestrini assina a direção artística.
