Em uma das sequências de “Caramelo”, longa brasileiro que entrou no topo do ranking mundial de filmes em língua não inglesa da Netflix, o cozinheiro Pedro (Rafael Vitti) se depara com uma poça de xixi de cachorro em casa. Era para ser fake, mas Amendoim, o cãozinho que deu vida ao vira-lata do filme resolveu levar o realismo à risca.

Quem conta é seu adestrador, Luis Estrelas, que é dono de uma agência especializada em elenco animal. “Ninguém acreditou no set, mano. Todo mundo aplaudiu, né?”, conta, aos risos. “É como se tivesse pensado: ‘É xixi que vocês querem? É xixi que vou te dar’. Então, foi incrível. Você vê que ele é diferente.”

Estrelas é quem revela a história real de Amendoim, que depois de estrelar o filme viu seu perfil no Instagram chegar à marca de 250 mil seguidores e tem sido convidado para fazer “publis” e presença VIP em eventos como feiras de adoção. Assim como muitos caramelos pelo país, ele foi encontrado vagando pelas ruas.

Tudo começou quando o adestrador foi contatado para se juntar ao projeto do filme e começou a pesquisar em ONGs que cuidam de animais para encontrar um cãozinho com as características que a produção queria. Ele diz que, em meio ao processo, Amendoim simplesmente surgiu.

“Ele apareceu no nosso sítio e ficou sentado lá”, lembra. “Imaginamos que ele era um filhote, de mais ou menos 4 meses de idade. Imagina um filhote: é inquieto, vai pra um lado, vai pro outro… ele não fica sentado por um bom tempo enquanto a gente está fazendo uma pesquisa de caramelos, entendeu? Ele apareceu nas nossas vidas.”

Amendoim foi acolhido e indicado para o papel. Após a sugestão, no entanto, a primeira resposta foi uma negativa: a ideia era ter um cachorro adulto. O cãozinho era “novo demais para o papel”. Estrela insistiu para que ele fosse treinado, independente de ser escolhido.

Foi o que aconteceu. Enquanto a pesquisa por outros cães ocorria, Amendoim ia se destacando nos treinamentos. “Eu falei: ‘Olha, ele é um cachorro diferenciado, é jovem, mas vai fazer muito bem as cenas de destruição”, conta Estrelas sobre sua argumentação. “E quando a gente a começar a filmar, ele já vai ter uns 7 ou 8 meses, já vai ter uma cara de um jovem adulto.”

Um mês depois, Amendoim foi oficialmente escalado para o papel. “Sou devoto a São Francisco [o santo protetor dos animais] e não é normal um cachorro aparecer assim”, avalia. “Eu já tive cães muito treinados que não tiveram a mesma sorte que ele de ser protagonista em um filme. Ele tem expressão, ele olha pra você e é como se falasse: ‘E aí, o que eu faço?’.”

Estrelas diz que essa característica natural foi sendo incentivada. “Na cabeça dele, a palavra ação significa: ‘O que eu vou destruir? O que eu vou aprontar?’. Para ele, é uma grande diversão”, explica.

O treinador, que tem oito cachorros em casa e mais de 3.000 em seu casting (outros de seus agenciados participaram do filme como figurantes), começou na atividade ainda criança -ele diz que sua família já lida com adestramento de animais há cerca de 60 anos. Seu método, conta, é baseado no “carinho”, com petiscos e brinquedos sendo usados para reforçar comportamentos que são considerados positivos.

Antes de “Caramelo”, Estrelas já havia emplacado seu elenco animal em muitas publicidades e também já havia trabalhado com a Migdal, produtora do filme, em “Mundo Cão”, de 2016. Ele também tem uma escola de treinamento em São Paulo, onde recebe cães de todo o Brasil -incluindo os de famosos como Xuxa, Sabrina Sato, Isis Valverde e o ex-jogador Kaká.

O adestramento, no entanto, não é para ficar parecido com o Caramelo do filme. “No caso do Amendoim, ele foi totalmente ao contrário: a gente teve que deixar ele ser um cachorro bagunceiro”, explica. “Acho que isso é o sonho de todo cachorro, bagunçar o tempo inteiro, né?”