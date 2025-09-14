Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 14 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, quarenta e nove cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 14 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Monte Santo (Bahia)
- Várzea Nova (Bahia)
- Vera Cruz (Bahia)
- Guaiúba (Ceará)
- Rio Bananal (Espírito Santo)
- Silvânia (Goiás)
- Uruana (Goiás)
- Argirita (Minas Gerais)
- Campanário (Minas Gerais)
- Cana Verde (Minas Gerais)
- Caputira (Minas Gerais)
- Carmo do Cajuru (Minas Gerais)
- Cruzília (Minas Gerais)
- Itabirinha (Minas Gerais)
- Itamarati de Minas (Minas Gerais)
- Jequeri (Minas Gerais)
- Liberdade (Minas Gerais)
- Malacacheta (Minas Gerais)
- Manhumirim (Minas Gerais)
- Matipó (Minas Gerais)
- Matozinhos (Minas Gerais)
- Perdões (Minas Gerais)
- Poté (Minas Gerais)
- Pratápolis (Minas Gerais)
- São José do Goiabal (Minas Gerais)
- São Sebastião da Vargem Alegre (Minas Gerais)
- Tarumirim (Minas Gerais)
- Teixeiras (Minas Gerais)
- Vieiras (Minas Gerais)
- Barra do Bugres (Mato Grosso)
- Santa Cruz do Xingu (Mato Grosso)
- Sinop (Mato Grosso)
- Redenção (Pará)
- Pilar (Paraíba)
- Brejão (Pernambuco)
- Andirá (Paraná)
- Pérola (Paraná)
- Santa Cruz de Monte Castelo (Paraná)
- Laje do Muriaé (Rio de Janeiro)
- Mendes (Rio de Janeiro)
- Morro Redondo (Rio Grande do Sul)
- Viamão (Rio Grande do Sul)
- Morro Grande (Santa Catarina)
- Areiópolis (São Paulo)
- Cesário Lange (São Paulo)
- Presidente Prudente (São Paulo)
- Ribeirão corrente (São Paulo)
- Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo)
- Ubatuba (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.