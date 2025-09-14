Em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal condenou à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro e quatro oficiais-generais por tentativa de golpe de Estado, comprovando o envolvimento dos acusados em ações que visavam subverter a ordem democrática. A sentença, que ecoou além dos tribunais, desencadeou reações imediatas nas redes sociais, onde a oposição celebrou a condenação. Mas não foi apenas no ambiente digital que a notícia repercutiu: nas ruas do Rio de Janeiro, o anúncio foi recebido com euforia e transformado em motivo de celebração. O tradicional bloco carnavalesco Boitolo marcou um cortejo fora de época, marcado para esta sexta-feira, 12, com concentração na Cinelândia, no centro da cidade, levando foliões às ruas em um misto de protesto e festa. Outros blocos também se organizando para desfilar pela cidade no fim de semana.
