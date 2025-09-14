A reta final de Vale Tudo entra em clima explosivo, com traições, atentados e alianças inesperadas. Odete Roitman (Débora Bloch) enfrenta inimigos cada vez mais próximos, enquanto Marco Aurélio (Alexandre Nero) luta para escapar das armações que o cercam.

Entre romances proibidos, conspirações na TCA e revelações familiares, os próximos capítulos prometem mexer com todos os núcleos da trama. Prepare-se para fortes emoções e reviravoltas que podem redefinir o destino dos personagens.

Confira abaixo o resumo completo dos capítulos da semana.

RESUMO DO DIA 15 DE SETEMBRO

Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio. Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.

RESUMO DO DIA 16 DE SETEMBRO

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete.

RESUMO DO DIA 17 DE SETEMBRO

Leila e Marco Aurélio conversam sobre a desconfiança de Freitas e Mário Sérgio. César grava a conversa de Odete com pessoas suspeitas. Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. Marco Aurélio recebe alta e resolve ir à TCA humilhar Freitas. Olavo e Celina ficam juntos. Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar. Celina recebe flores de Estéban. Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Aldeíde conta a André que é sua patrocinadora. Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.

RESUMO DO DIA 18 DE SETEMBRO

André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos. André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

RESUMO DO DIA 19 DE SETEMBRO

Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

RESUMO DO DIA 20 DE SETEMBRO

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

RESUMO DO DIA 22 DE SETEMBRO

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

RESUMO DO DIA 23 DE SETEMBRO

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

RESUMO DO DIA 24 DE SETEMBRO

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

RESUMO DO DIA 25 DE SETEMBRO

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

RESUMO DO DIA 26 DE SETEMBRO

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

RESUMO DO DIA 27 DE SETEMBRO

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

Celina e Odete em Vale Tudo

Vale Tudo é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Isabella Teixeira, Augusto Freitas e Matheus Senra. A produção é de Luciana Monteiro, a produção executiva de Lucas Zardo e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

