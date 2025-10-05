Um homem foi encontrado morto dentro da área de tratamento de esgoto do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira, 2. O corpo apresentava marcas de violência e perfuração por disparo de arma de fogo na região da cabeça.
De acordo com informações de moradores, momentos antes de o corpo ser localizado foram ouvidos gritos seguidos de um disparo de arma de fogo. Em seguida, testemunhas relataram ter visto homens ligados a facção criminosa saindo do local às pressas.
A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) e realizou buscas na região. Durante a varredura, os policiais encontraram o corpo da vítima, ainda não identificada, com hematomas que indicam possível tortura antes da execução.
O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo e realizar a perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve apurar a motivação e a autoria do crime.