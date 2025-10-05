A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) confirmou, neste sábado (04/10), que investiga novos dois casos de intoxicação por metanol. Ao todo, o Estado soma três casos em investigação.
Conforme a Sesa, os novos pacientes são uma mulher, de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, no oeste, e um homem, de 71 anos, morador de Curitiba. Enquanto o quadro clínico da mulher é considerado leve, o do homem é considerado grave.
De acordo com a secretaria, eles teriam ingerido bebida alcoólica destilada e apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, como dor atrás dos olhos e episódios convulsivos. Os dois pacientes estão internados e deverão realizar coleta de material que será analisado laboratorialmente para confirmação ou descarte da intoxicação.
Primeira suspeita foi comunicada na sexta
Na sexta-feira (03/10), a Sesa confirmou que o Paraná investigava o primeiro caso em Curitiba. O paciente é um homem, de 60 anos, que segue aguardando o resultado do exame laboratorial.
Até o momento, o Estado trabalha com possíveis casos. Nenhum foi de fato confirmado. Conforme a secretaria, em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente um dos Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox) para orientação e conduta adequada.
Se houver ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação da Sesa é buscar imediatamente atendimento de urgência em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou hospitais, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.
