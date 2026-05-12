TV Brasil exibe série sobre ícones da história do país, nesta terça

A TV Brasil reapresenta a série documental Como Nascem os Heróis a partir desta terça (12), às 22h30, com edições semanais.

A produção tem uma abordagem crítica e divertida para desmistificar a trajetória de dez personalidades do país com um tom leve para percorrer essa memória histórica. Disponível na íntegra pelo aplicativo TV Brasil Play, a obra transforma debates históricos em narrativas acessíveis.

A primeira temporada de Como Nascem os Heróis disputa o 25º Prêmio Grande Otelo, também conhecido como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Considerada uma das maiores honrarias do audiovisual brasileiro, a premiação é organizada pela Academia Brasileira de Cinema.

Com dez episódios, o seriado investiga a construção histórica e simbólica dos ícones inscritos no Livro de Aço de Heróis e Heroínas da Pátria, que fica no Panteão da Pátria, em Brasília, e reconhecidos oficialmente pelo Congresso Nacional.

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A obra explora os legados de mitos para refletir criticamente sobre como o reconhecimento desses nomes foi moldado por interesses e disputas políticas.

Os programas focam em nomes centrais da história brasileira como Anita Garibaldi, Bárbara de Alencar, Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Getúlio Vargas, Tiradentes, Sepê Tiaraju, Zumbi dos Palmares e Zuzu Angel.

Com cenários lúdicos e depoimentos de historiadores, estudiosos e familiares dos heróis, a série tem apresentação de Rita von Hunty, persona drag criada pelo ator, professor e youtuber Guilherme Terreri, que convida o público a repensar a história brasileira sob novas perspectivas.

O conteúdo foi realizado pela Pavirada Filmes em parceria com Quartinho Direções Artísticas e O Par Produções. Rita von Hunty conduz o público como se estivesse em sua sala de trabalho e de fabulações.

Em cada um dos episódios, o local se transforma de forma lúdica, trazendo cenários e objetos que levam o espectador para dentro do imaginário cultural de cada uma das personalidades apresentadas no seriado.

O estúdio ganha a dimensão de espaços como um ateliê de costura, o quarto onde Getúlio Vargas tirou a própria vida ou um camarote de um barco Farroupilha, entre outros lugares fictícios, mas intimamente associados aos personagens.

Rita Von Hunty interage com objetos que ajudam a trazer detalhes e curiosidades sobre como foram forjadas a ascensão a Herói da Pátria de dez personalidades brasileiras.

A produção revela o processo de montagem dessas figuras históricas e conecta o passado ao presente com assuntos contemporâneos por meio de animações.

O confronto de depoimentos especialistas ajuda a redesenhar o contexto e fazer a checagem de informações bibliográficas contestáveis. O espectador tem a chance de acompanhar cenas decisivas na trajetória desses heróis.

A cada edição, esses elementos levam o público a conhecer uma trajetória de revelação do histórico por trás da construção desses personagens ilustres até se consagrarem símbolos nacionais.

Ao retirar a máscara desses dez célebres e polêmicos nomes, a série faz uma releitura crítica sobre a construção de mitos, em importantes momentos da história do país.

Primeiro episódio

O episódio que abre a série Como Nascem os Heróis destaca Getúlio Vargas (1882-1954), presidente do Brasil que governou o país de 1930 a 1945 e novamente de 1951 a 1954. Ele implementou a legislação das oito horas para jornada do trabalhador e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desenvolveu uma política populista e instituiu o Estado Novo, marco ditatorial de sua trajetória.

Esse influencer analógico mantinha em rédea curta o controle sobre a sua imagem, inclusive como queria entrar para a posteridade, sendo capaz de adulterar não só a sua data de nascimento, mas de planejar a sua própria morte.

Vários adjetivos podem descrever Getúlio Vargas, mas ele teria sido capaz de antecipar que seu nome seria incluindo como herói da pátria e até batizaria um período: a Era Vargas?

Ficha técnica de Como Nascem os Heróis

País: Brasil

Ano: 2025

Gênero: documental

Episódios: dez

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: 12 anos

Produtora: Pavirada Filmes, Quartinho Direções Artísticas e O Par Produções

Direção Geral: Iberê Carvalho

Direção: Iberê Carvalho e Marcelo Diaz

Roteiro: Rafaela Camelo

Produção: Maíra Carvalho, Camilo Cavalcanti e Viviane Mendonça e Iberê Carvalho

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone.

Serviço

Como Nascem os Heróis – Terça-feira, às 22h30, na TV Brasil, a partir de 12/5

Como Nascem os Heróis – Terça para quarta-feira, às 4h30, na TV Brasil

Fonte: Agência Brasil