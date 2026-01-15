A Prefeitura do Rio de Janeiro já começou a enviar as guias de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) de 2026. O envio foi iniciado na segunda-feira (12).
A Prefeitura também confirmou que os valores serão reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), definido pelo IBGE em 4,41%.
Os boletos já começaram a ser enviados para os contribuintes cariocas pelo correio. A partir do dia 21 de janeiro, será possível acessar as guias pela internet por meio do portal Carioca Digital.
Além disso, os cidadãos também podem solicitar as guias presencialmente nos Postos de Atendimento do IPTU.
Em qualquer um dos casos, será necessário informar o número de inscrição do imóvel, que consta nas guias do IPTU de anos anteriores.
Quando vence o IPTU no Rio de Janeiro
Ao contrário de outras prefeituras, o Rio de Janeiro definiu uma data única para o vencimento do IPTU de todos os contribuintes. A cota única, em caso de pagamento à vista, e a primeira parcela, em caso de parcelamento, vencem no dia 6 de fevereiro.
Veja as datas de vencimento de todas as parcelas:
Calendário de vencimento do IPTU no Rio de Janeiro
|Parcela
|Vencimento
|Cota única/1ª cota
|06/02/2026
|2ª cota
|06/03/2026
|3ª cota
|08/04/2026
|4ª cota
|08/05/2026
|5ª cota
|08/06/2026
|6ª cota
|07/07/2026
|7ª cota
|07/08/2026
|8ª cota
|08/09/2026
|9ª cota
|07/10/2026
|10ª cota
|09/11/2026
Como parcelar o IPTU no Rio de Janeiro
Os contribuintes cariocas têm a opção de realizar o pagamento do imposto à vista, com desconto de 7%, mas também podem parcelar o pagamento em 10 cotas mensais.
Para solicitar o parcelamento do IPTU, o contribuinte deve acessar o site Carioca Digital e, na hora de realizar a emissão do boleto, selecionar a opção “Parcelado”. É possível emitir todas as guias de pagamento de uma única vez, sem a necessidade de refazer o processo mensalmente.
Com a guia, o contribuinte pode realizar o pagamento por meio de seu aplicativo do banco ou recorrer a caixas eletrônicos e casas lotéricas.
Desde o ano passado, o IPTU também pode ser pago pelo PIX. Basta escanear o QR Code inserido no Documento de Arrecadação Municipal (Darm) emitido pelo portal Carioca Digital.
O carioca também pode cadastrar o débito automático. Para isso, é necessário solicitar a modalidade de pagamento no aplicativo do banco, desde que ele esteja credenciado. A Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro lista os seguintes bancos como credenciados:
- Banco do Brasil
- Santander
- Banco Inter
- Bradesco
- Itaú
- Banco Mercantil
- Sicredi
- Sicoob
A Prefeitura também informa que não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes por meio de WhatsApp, nem por SMS. O único lugar para emitir as cotas do IPTU é no Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
Quem tem isenção do IPTU no Rio de Janeiro?
Com o reajuste do IPTU pelo IPCA-E, também aumentou o teto de isenção do tributo. Com isso, em 2026 estarão isentos os imóveis residenciais com valor venal não superior a R$ 85.260.
Nos casos das propriedades comerciais, o teto de isenção passa a ser de R$ 37.207. Já para os terrenos, o limite é de R$ 57.358.
Para consultar a isenção, o carioca pode emitir a Notificação de Lançamento do IPTU a partir do dia 21 de janeiro.