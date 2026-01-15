O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuva intensa na faixa sul do Estado. O comunicado é válido até as 21h desta quarta-feira (14).
Com grau de severidade amarelo, o alerta abrange toda a Região Sul e parte da Campanha. Nestas áreas, a chuva deve variar entre 20 e 30 milímetros por hora. O volume ao fim do dia pode chegar a 50 milímetros.
Também há possibilidade de intensificação do vento, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar disso, o risco de alagamentos, quedas de árvore e descargas elétricas é considerado baixo.