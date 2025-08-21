A ex-BBB também afirmou que sua decisão deve ser tomada o quanto antes. “Pelos exames que a gente já fez, se eu quisesse engravidar hoje, de forma natural, está tudo bem. Pelos exames que a gente já fez, está bombando! O porém é a quantidade de óvulos para a minha idade, pensando na preservação. Isso significa que, se eu quiser preservar, tem que ser já. Para a minha idade, a quantidade de óvulos está boa, mas poderia estar ótima”, explicou. “Vai dar tudo certo! Vai vir em breve curumim ou cunhatã”, vibrou.

