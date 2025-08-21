A ex-BBB também afirmou que sua decisão deve ser tomada o quanto antes. “Pelos exames que a gente já fez, se eu quisesse engravidar hoje, de forma natural, está tudo bem. Pelos exames que a gente já fez, está bombando! O porém é a quantidade de óvulos para a minha idade, pensando na preservação. Isso significa que, se eu quiser preservar, tem que ser já. Para a minha idade, a quantidade de óvulos está boa, mas poderia estar ótima”, explicou. “Vai dar tudo certo! Vai vir em breve curumim ou cunhatã”, vibrou.
Isabelle Nogueira cogita congelar óvulos e vai a consulta com especialista
Relacionados
Resumo inicial sobre Campanha Co-Op, Multijogador e Zumbis
Progressão Global na Campanha: Pela primeira vez, a progressão global chegará à Campanha Co-op em Black Ops 7. Resumindo, isso significa que você vai ganhar XP, melhorar suas armas, desbloquear camuflagens e … Leia mais
Dia 21 de agosto é feriado? Saiba mais sobre a data
Saiba quando serão os próximos feriados de 2025.tippapatt / stock.adobe.com Nesta quinta-feira (21), há diferentes celebrações municipais espalhadas pelo país. É feriado em algumas cidades do Brasil (veja a lista … Leia mais