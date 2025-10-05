Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (04/10/25) do futebol do Brasil e do mundo na TV e no streaming

Sofá de costas; à frente, uma TV com um jogo de futebol sendo transmitido
Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Confira aqui, no Olhar Digital, onde assistir, ao vivo, às partidas de hoje, 04 de outubro de 2025. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão e dos campeonatos internacionais europeus.

Confira, a seguir, os jogos deste sábado (4) (horário de Brasília):

Onde assistir aos jogos de hoje e horários das partidas (04/10/25)

Brasileirão 2025

  • Fluminense x Atlético/MG — 18h30 — Record, R7, RecordPlus, Premiere e CazéTV
  • Red Bull Bragantino x Grêmio — 18h30 — Premiere
  • Internacional x Botafogo — 18h30 — Premiere
  • Corinthians x Mirassol — 21h — sportv, sportv4K e Premiere

Brasileirão Série B 2025

  • Chapecoense x Novorizontino — 16h — ESPN 4 e Disney+
  • Volta Redonda x Goiás — 18h30 — Disney+
  • Ferroviária x América/MG — 20h30 — Disney+

Brasileirão Série C 2025

  • Guarani x Náutico — 17h — DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • Brusque x Ponte Preta — 19h30 — DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Brasileirão Série D 2025

  • Barra/SC x Santa Cruz — 16h — Metrópoles

Premier League 2025/26

  • Leeds x Tottenham — 8h30 — Disney+
  • Arsenal x West Ham — 11h — ESPN e Disney+
  • Manchester United x Sunderland — 11h — Xsports e Disney+
  • Chelsea x Liverpool — 13h30 — ESPN e Disney+

LALIGA 2025/26

  • Real Oviedo x Levante — 9h — Disney+
  • Girona x Valencia — 11h15 — Disney+
  • Athletic Bilbao x Mallorca — 13h30 — ESPN 4 e Disney+
  • Real Madrid x Villarreal — 16h — ESPN e Disney+

Bundesliga 2025/26

  • Bayer Leverkusen x Union Berlin — 10h30 — CazéTV e OneFootball
  • Borussia Dortmund x RB Leipzig — 10h30 — Canal GOAT e OneFootball
  • Werder Bremen x St. Pauli — 10h30 — OneFootball
  • Augsburg x Wolfsburg — 10h30 — OneFootball
  • Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique — 13h30 — Xsports, CazéTV e OneFootball

Campeonato Italiano 2025/26

  • Lazio x Torino — 10h — Disney+
  • Parma x Lecce — 10h — Disney+
  • Inter de Milão x Cremonese — 13h — ESPN 2 e Disney+
  • Atalanta x Como — 15h45 — ESPN 2 e Disney+

Campeonato Francês 2025/26

  • Metz x Olympique de Marselha — 12h — CazéTV
  • Brest x Nantes — 14h — Sem transmissão
  • Auxerre x Lens — 16h05 — Sem transmissão

Campeonato Holandês 2025/26

  • Sparta Roterdã x Ajax — 11h30 — Disney+
  • Fortuna Sittard x Volendam — 13h45 — Sem transmissão
  • Zwolle x PSV — 15h — Disney+
  • Heerenveen x Excelsior — 16h — Sem transmissão

Campeonato Português 2025/26

  • Nacional x Moreirense — 11h30 — Sem transmissão
  • Gil Vicente x Estrela Amadora — 11h30 — Sem transmissão
  • AVS x Alverca — 14h — Sem transmissão
  • Vitória de Guimarães x Santa Clara — 16h30 — Xsports e Disney+

Campeonato Turco 2025/26

  • Gençlerbirligi x Alanyaspor — 8h30 — Sem transmissão
  • Kocaelispor x Eyupspor — 11h — Sem transmissão
  • Gatasaray x Besiktas — 14h — Disney+

Campeonato Argentino 2025

  • Sarmiento x Gimnasia — 14h30 — Sem transmissão
  • San Martín de San Juan x Instituto — 16h45 — Sem transmissão
  • Atlético Tucumán x Platense — 19h — Sem transmissão
  • Huracán x Banfield — 19h — ESPN 4 e Disney+
  • Lanús x San Lorenzo — 21h15 — Sem transmissão

Copa Maria Bonita 2025

Copa Santa Catarina 2025

Copa do Mundo Sub-20 2025

  • Espanha x Brasil — 17h — sportv, FIFA+ e CazéTV
  • México x Marrocos — 17h — FIFA+
  • Austrália x Cuba — 20h — FIFA+
  • Argentina x Itália — 20h — sportv, FIFA+ e CazéTV

Taça Federação Paranaense de Futebol 2025

