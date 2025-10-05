Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (04/10/25) do futebol do Brasil e do mundo na TV e no streaming
Confira aqui, no Olhar Digital, onde assistir, ao vivo, às partidas de hoje, 04 de outubro de 2025. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão e dos campeonatos internacionais europeus.
Confira, a seguir, os jogos deste sábado (4) (horário de Brasília):
Onde assistir aos jogos de hoje e horários das partidas (04/10/25)
Brasileirão 2025
- Fluminense x Atlético/MG — 18h30 — Record, R7, RecordPlus, Premiere e CazéTV
- Red Bull Bragantino x Grêmio — 18h30 — Premiere
- Internacional x Botafogo — 18h30 — Premiere
- Corinthians x Mirassol — 21h — sportv, sportv4K e Premiere
Brasileirão Série B 2025
- Chapecoense x Novorizontino — 16h — ESPN 4 e Disney+
- Volta Redonda x Goiás — 18h30 — Disney+
- Ferroviária x América/MG — 20h30 — Disney+
Brasileirão Série C 2025
- Guarani x Náutico — 17h — DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- Brusque x Ponte Preta — 19h30 — DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Brasileirão Série D 2025
- Barra/SC x Santa Cruz — 16h — Metrópoles
Premier League 2025/26
- Leeds x Tottenham — 8h30 — Disney+
- Arsenal x West Ham — 11h — ESPN e Disney+
- Manchester United x Sunderland — 11h — Xsports e Disney+
- Chelsea x Liverpool — 13h30 — ESPN e Disney+
LALIGA 2025/26
- Real Oviedo x Levante — 9h — Disney+
- Girona x Valencia — 11h15 — Disney+
- Athletic Bilbao x Mallorca — 13h30 — ESPN 4 e Disney+
- Real Madrid x Villarreal — 16h — ESPN e Disney+
Bundesliga 2025/26
- Bayer Leverkusen x Union Berlin — 10h30 — CazéTV e OneFootball
- Borussia Dortmund x RB Leipzig — 10h30 — Canal GOAT e OneFootball
- Werder Bremen x St. Pauli — 10h30 — OneFootball
- Augsburg x Wolfsburg — 10h30 — OneFootball
- Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique — 13h30 — Xsports, CazéTV e OneFootball
Campeonato Italiano 2025/26
- Lazio x Torino — 10h — Disney+
- Parma x Lecce — 10h — Disney+
- Inter de Milão x Cremonese — 13h — ESPN 2 e Disney+
- Atalanta x Como — 15h45 — ESPN 2 e Disney+
Campeonato Francês 2025/26
- Metz x Olympique de Marselha — 12h — CazéTV
- Brest x Nantes — 14h — Sem transmissão
- Auxerre x Lens — 16h05 — Sem transmissão
Campeonato Holandês 2025/26
- Sparta Roterdã x Ajax — 11h30 — Disney+
- Fortuna Sittard x Volendam — 13h45 — Sem transmissão
- Zwolle x PSV — 15h — Disney+
- Heerenveen x Excelsior — 16h — Sem transmissão
Campeonato Português 2025/26
- Nacional x Moreirense — 11h30 — Sem transmissão
- Gil Vicente x Estrela Amadora — 11h30 — Sem transmissão
- AVS x Alverca — 14h — Sem transmissão
- Vitória de Guimarães x Santa Clara — 16h30 — Xsports e Disney+
Campeonato Turco 2025/26
- Gençlerbirligi x Alanyaspor — 8h30 — Sem transmissão
- Kocaelispor x Eyupspor — 11h — Sem transmissão
- Gatasaray x Besiktas — 14h — Disney+
Campeonato Argentino 2025
- Sarmiento x Gimnasia — 14h30 — Sem transmissão
- San Martín de San Juan x Instituto — 16h45 — Sem transmissão
- Atlético Tucumán x Platense — 19h — Sem transmissão
- Huracán x Banfield — 19h — ESPN 4 e Disney+
- Lanús x San Lorenzo — 21h15 — Sem transmissão
Copa Maria Bonita 2025
Copa Santa Catarina 2025
Copa do Mundo Sub-20 2025
- Espanha x Brasil — 17h — sportv, FIFA+ e CazéTV
- México x Marrocos — 17h — FIFA+
- Austrália x Cuba — 20h — FIFA+
- Argentina x Itália — 20h — sportv, FIFA+ e CazéTV
Taça Federação Paranaense de Futebol 2025
