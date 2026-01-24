John Textor reage a protestos pedindo sua saída do Botafogo: ‘É um absurdo. Se quiserem comprar, que façam uma proposta’

John Textor não reagiu bem aos protestos de torcedores do Botafogo que pediram sua saída do clube na tarde deste sábado (24/1) nos arredores do estádio Nilton Santos. O empresário norte-americano participou de uma entrevista ao vivo poucas horas depois no canal “Arena Alvinegra” e considerou “absurda” a pergunta sobre se ele poderia deixar o comando do Glorioso caso o dinheiro prometido não chegue para solucionar os problemas para a temporada 2026.

– Não [penso em sair], isso é um absurdo. Somos donos de 90% deste clube. Eu sou o proprietário majoritário da Eagle, que detém os 90%. É bem possível que a propriedade mude com os próximos investimentos, com esses investidores que estou trazendo. E isso é bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, você não desiste. Isso é ridículo. As coisas eram impossíveis quando cheguei a este clube. Tínhamos desafios inacreditáveis. E nos mantivemos firmes internamente. Fomos constantemente criticados pelos torcedores. A relação com os torcedores foi brutal em vários momentos. E nós continuamos trabalhando e lutando. E trouxemos para este clube o melhor ano em 120 anos – iniciou Textor.

– Não me importo que os torcedores não reconheçam mais isso. Não me importo. Reputação é quem as pessoas pensam que você é. Caráter é quem você realmente é. E eu sou o dono certo para este clube porque faço o meu trabalho todos os dias. E não me preocupo com as besteiras da imprensa. Não me preocupo com os torcedores que me amam, nem com os que me odeiam. Eu trabalho todos os dias pelos torcedores. E dei a esses torcedores o melhor ano da história deste clube. E vamos trabalhar muito duro para repetir o feito. Os torcedores são muito imediatistas. O fato de eles poderem me pedir para sair do clube depois de tudo que eu já fiz por eles é, na minha opinião, um absurdo. Se eles querem levantar dinheiro e comprar de mim, que façam uma oferta. Mas até lá, vou continuar administrando este clube – completou.

John Textor disse que nenhuma pessoa sozinha poderia financiar totalmente um clube do tamanho do Botafogo e afirmou que teve os sócios errados na Eagle Football

– O futebol é um mundo peculiar. Existem pouquíssimas pessoas no mundo com condições de financiar integralmente as ambições dos clubes de futebol mais importantes do planeta. E eu não sou diferente. Sou uma pessoa honesta, mas não sou infinitamente rico. E o Botafogo é um dos clubes mais importantes do mundo. Vim para o Botafogo e prometi devolver a glória a este clube. Eu cumpri essa promessa. Nunca prometi que eu seria a única fonte de recursos financeiros que este clube precisaria. Se os torcedores ficarem chateados comigo porque Montenegro disse que não sou rico o suficiente, saibam que são pouquíssimas as pessoas ricas o bastante para gastar sem parar. Então, propus que nosso modelo de negócios com vários clubes nos ajudaria a criar um campeão. E reerguemos este clube das cinzas e conquistamos o impossível. Agora, para fazer isso de novo, trouxe outros sócios comigo.

– Esses sócios provaram não ser bons sócios. Eles nunca foram a um jogo no Botafogo. Nunca vieram visitar nossa equipe, as pessoas que reconstruíram o Botafogo. Então, cometi um erro ao trazer pessoas para me ajudar a alcançar essa visão. Não construí uma boa parceria na Eagle. Portanto, agora precisamos corrigir isso. Eu investi bastante para alcançar nossos objetivos. No ano passado, investimos uma quantia enorme em nosso elenco, gastando quase o mesmo que os jogadores do topo da tabela. Não conseguimos os resultados que queríamos, mas o problema não foi falta de investimento. Desde que cheguei aqui, investimos em infraestrutura. Investimos nas pessoas que constroem nosso grande clube todos os dias, nos bastidores. E vamos continuar investindo.

– Mesmo com os fracassos do ano passado, ainda nos classificamos para a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, um feito inédito na história. E fomos reconhecidos entre os cinco melhores clubes do mundo pela Bola de Ouro. Então, sim, a gestão de Eagle decepcionou o público. Eles não têm interesse no Brasil, isso é claro. Há um sócio da Eagle, JP Conte, que se apaixonou pelo nosso clube. E eu agradeço o apoio dele, mas isso não é suficiente para alimentar as ambições deste grupo. Foi um erro meu ter formado a parceria errada na Eagle. E estou fazendo o possível para corrigir esse erro. Agora, encontramos uma solução. Identificamos parceiros que conheço pessoalmente, com os quais já obtive grande sucesso. Então, podemos combinar meus recursos com os deles e seguir em frente – disse.

Por fim, o empresário norte-americano citou também o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro.

– Quanto ao ex-presidente ou outros que criticam nossa falta de verbas, fiquem à vontade para apresentar soluções quando quiserem. Ele pode investir dinheiro se se importa tanto com o clube. Se o fizer, eu engraxo os sapatos dele de novo, porque sempre coloco o clube acima dos meus interesses pessoais. Estou muito feliz em informar que a diretoria da Eagle concordou com a entrada desse novo dinheiro e vamos tentar repassá-lo o mais rápido possível. E essa é a minha única promessa. Acho que teremos um ano muito bom. Peço desculpas pela falta de transparência com os torcedores, mas tudo isso precisou ser mantido em sigilo durante todo o processo.