Capivari, SP, 23 – Após conquistarem o acesso na última temporada, Capivariano e Primavera se reencontram no Paulistão neste domingo, às 17h, quando se enfrentam no estádio Carlos Colnaghi, em Capivari (SP), pela quinta rodada. O time da casa vem em uma crescente, enquanto o adversário de Indaiatuba mira recuperação.

Em 2025, o Primavera avançou em primeiro na primeira fase do Paulistão A2, seguido pelo Capivariano. A dupla chegou à final e empatou o primeiro jogo sem gols em Capivari. Em Indaiatuba, o Capivariano levou a melhor, venceu por 2 a 1 e faturou o título.

CAPIVARIANO X PRIMAVERA ONDE ASSISTIR: HBO Max

CAPIVARIANO

Após ser goleado na estreia por 4 a 0 pelo São Bernardo, o Capivariano fez bons ajustes e alcançou sete pontos, entrando no G-8. Isso porque venceu Portuguesa (1 a 0) e Ponte Preta (2 a 0), além de empatar com o Noroeste por 1 a 1. As duas vitórias foram como mandante, condição em que o time defende 100% de aproveitamento.

Vivendo em bom momento, o Capivariano tem tudo para mandar o que tiver de melhor. O técnico Élio Sizenando fez algumas mudanças no último jogo por conta do desgaste. Assim, o volante Vinícius Guedes, o meia Ravanelli e os atacantes Felipe Azevedo e Mike são nomes que podem começar novamente. Ravanelli, que estava com dores, e Rodolfo, que voltou de lesão, ainda precisam ser confirmados. Se não tiverem condições, Cássio Gabriel e Vinícius Popó aparecem como opções.

Sizenando foi sincero ao falar sobre o objetivo do Capivariano e fez alerta para o duelo.

“Quando se inicia a competição, times como Capivariano, Primavera, Noroeste são favoritos ao rebaixamento, não podemos fugir disso. Então vamos muito forte para o duelo com o Primavera, pois é um concorrente nesse primeiro objetivo que é a permanência. Mas com certeza será outra pedreira”, avaliou.

PRIMAVERA

Recém-chegado à elite, o Primavera fez história nas duas primeiras rodadas. Marcou seu primeiro gol no empate por 1 a 1 com o Guarani, fora, e depois conquistou sua primeira vitória ao fazer 3 a 1 no Mirassol. Depois, porém, amargou duas derrotas: Novorizontino (4 a 3) e Botafogo (1 a 0). Assim, estacionou nos quatro pontos, fora do G-8.

O técnico Rafael Marques terá um desfalque certo para montar o time. Isso porque o atacante Paulo Baya foi expulso. Léo Passos e Kauan Cunha surgem como opções. A base do restante da escalação deve ser a mesma.

Rafael Marques já deixou as derrotas para trás e destacou a importância de uma vitória.

“É um confronto direto, um clássico do interior. O Capivariano é uma equipe muito difícil também. Uma vitória já nos coloca novamente dentro do cenário de permanência, que é o nosso objetivo.”