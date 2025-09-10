Aracaju

A ex-deputada federal e jornalista Joice Hasselmann perdeu recurso e foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização para a Jovem Pan. A decisão é do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Não cabe mais recurso. Procuradas, Jovem Pan e Joice Hasselmann não responderam até a última atualização.

