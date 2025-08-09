Josh Naylor exits with shoulder soreness in Mariners’ walk-off win

\n\n”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType”:”rich”},{“__typename”:”Markdown”,”content”:”Canzone’s breakthrough was the caboose moment on a wild afternoon that saw the Mariners strand the bases loaded in the eighth inning with a 2-2 tie and the potential winning run on third in the 10th with a 3-3 tie. They also surrendered a go-ahead run in the 10th on a wild pitch, just after the White Sox loaded the bases on a hit-by-pitch from Eduard Bazardo that initially appeared to hit the knob of Curtis Mead’s bat.\n\nWilson challenged the ruling — which was a near carbon-copy play that was ruled a hit for Dylan Moore in a July 19 win vs. Houston — but Thursday’s call was confirmed.\n\n“This game, if you stay in it long enough you see just about everything,” Wilson said.”,”type”:”text”},{“__typename”:”Video”,”contentDate”:”2025-08-07T23:13:09.595Z”,”preferredPlaybackScenarioURL({\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”})”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2025/2025-08/07/f53cf4e5-0383ed72-2f62cebb-csvm-diamondgcp-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Curtis Mead is hit by a pitch after an unsuccessful challenge by the Mariners in the review”,”relativeSiteUrl”:”/video/curtis-mead-is-hit-by-a-pitch-after-review”},{“__typename”:”Markdown”,”content”:”Then, in Bazardo’s next at-bat, he sailed a 98 mph fastball inside that nicked catcher Mitch Garver’s glove before reaching the backstop, putting the Mariners behind for the first time all afternoon.\n\nHad the final outcome gone the other way, especially after Randy Arozarena’s two-run homer in the second inning and his remarkable running catch in the ninth that kept Seattle alive, the day would’ve been looked at through a lens of spoiled opportunity.”,”type”:”text”},{“__typename”:”Video”,”contentDate”:”2025-08-07T21:00:45.89Z”,”preferredPlaybackScenarioURL({\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”})”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2025/2025-08/07/828e0934-2ea1d1e4-a43fb4cc-csvm-diamondgcp-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Randy Arozarena lines a two-run homer to left, giving the Mariners a 2-0 lead in the Naylor also exhibited discomfort on a few swings during his first at-bat, a second-inning strikeout.

"We're going to get some answers here and monitor it and see where he's at," Wilson said. "I think it's just a day-to-day kind of thing." He’s also 10-for-10 on stolen base attempts, leading MLB in that category since the trade.\n\nThursday’s development came hours before Bryce Miller (right elbow inflammation) was scheduled to make his second rehab start at Triple-A Tacoma later on Thursday, while outfielder and first baseman Luke Raley (back spasms) and Victor Robles (left shoulder dislocation) could be nearing their own rehab assignments in the coming days.”,”type”:”text”},{“__typename”:”OEmbed”,”html”:”“,”providerName”:”MLB”,”providerUrl”:null,”thumbnail_url”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-photos/image/upload/ar_121:168,c_fill,g_face/w_121/v1/people/647304/action/vertical/current”,”type”:”oembed”,”width”:425,”contentType”:”rich”},{“__typename”:”Markdown”,”content”:”Naylor has avoided the injured list all season, though he did experience an issue with his other (right) shoulder earlier this season, in which he also exhibited pain after an aggressive swing. He was forced to leave a June 23 game, also in the fourth inning and also vs. the White Sox, then missed Arizona’s next game before returning the following day.\n\nWilson said the latest issue is unrelated.\n\n“Not since he’s been here,” Wilson said.”,”type”:”text”}],”relativeSiteUrl”:”/news/josh-naylor-exits-game-against-white-sox”,”contentType”:”news”,”subHeadline”:”Canzone’s single in 11th inning moves Seattle 1 1/2 games back of Houston in division race”,”summary”:”SEATTLE — The Mariners are on the cusp of being at full strength health-wise, which made the abrupt departure of Trade Deadline acquisition Josh Naylor with left shoulder soreness on Thursday afternoon more alarming.\nBut they were at least able to celebrate a series sweep by eking out a 4-3″,”tagline({\”formatString\”:\”none\”})”:null,”tags”:[{“__typename”:”InternalTag”,”slug”:”storytype-article”,”title”:”Article”,”type”:”article”},{“__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-136″,”type”:”team”,”title”:”Seattle Mariners”,”team”:{“__ref”:”Team:136″}},{“__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-647304″,”title”:”Josh Naylor”,”person”:{“__ref”:”Person:647304″},”type”:”player”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”injury”,”title”:”injury”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”GameTag”,”gamePk”:776830,”slug”:”gamepk-776830″,”title”:”2025/08/07 cws@sea”,”type”:”game”},{“__typename”:”ContributorTag”,”slug”:”daniel-kramer”,”title”:”Daniel Kramer”,”type”:”contributor”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”walk-off”,”title”:”walk off”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”apple-news”,”title”:”Apple News”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”game-recap”,”title”:”game recap”,”type”:”taxonomy”}],”type”:”story”,”thumbnail”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/{formatInstructions}/mlb/lssztr0vvlrceebyvvq2″,”title”:”Josh Naylor exits with shoulder soreness in Mariners’ walk-off Canzone’s single in 11th inning moves Seattle 1 1/2 games back of Houston in division race
August 8th, 2025