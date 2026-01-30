KTO patrocina cobertura da Copa do Mundo de 2026 na CazéTV

A Copa do Mundo de 2026 já movimenta o mercado esportivo e o setor de mídia antes mesmo de a bola rolar. Marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho, o torneio será disputado de forma inédita em três países — Estados Unidos, México e Canadá — e contará, pela primeira vez, com 48 seleções. O novo formato amplia o número de partidas para 104 jogos e reforça a expectativa de uma edição com maior alcance global e digital.

Dentro desse cenário, a CazéTV confirmou que terá a KTO como patrocinadora oficial de sua cobertura da Copa do Mundo de 2026. O acordo prevê a presença da bet, que atua também como cassino legal, ao longo de todas as transmissões realizadas pelo canal no YouTube, onde os jogos serão exibidos gratuitamente. A parceria acompanha o modelo adotado pela plataforma em eventos recentes, com foco em transmissões ao vivo, comentários e conteúdos complementares.

O sorteio dos grupos está previsto para 5 de dezembro de 2025, data que marca o início oficial da agenda do Mundial. A partir daí, a expectativa é de um calendário intenso, especialmente na fase de grupos, que deverá concentrar de quatro a seis partidas por dia. Esse volume amplia o tempo de exposição das transmissões e reforça a aposta das plataformas digitais na cobertura esportiva contínua.

A CazéTV surgiu em 2022 e, desde então, vem registrando números relevantes de audiência. Na Copa do Mundo do Catar, o canal alcançou picos superiores a 6 milhões de dispositivos conectados simultaneamente em partidas da seleção brasileira. Em outras competições internacionais, como o Mundial de Clubes, os dados também indicaram grande adesão do público, consolidando o canal como uma referência no consumo esportivo via streaming.

O cassino da bet KTO é conhecido por compartilhar dados referente a jogos populares e a campanhas de jogo responsável. Na cobertura da copa, segundo informações divulgadas pelas empresas, a KTO estará vinculada a ações institucionais e informativas, com atenção à comunicação responsável sobre apostas esportivas. Representantes da companhia avaliam que a associação com um evento de grande audiência contribui para ampliar a visibilidade de operadores que atuam de acordo com a regulamentação vigente.

Além do interesse das marcas, o público brasileiro demonstra alto engajamento com a próxima Copa do Mundo. Uma pesquisa global realizada pela Ipsos aponta que 71% dos brasileiros afirmam que pretendem acompanhar os jogos em 2026, percentual acima da média mundial, que ficou em 59%. O levantamento indica que o torneio figura entre os eventos mais aguardados do calendário esportivo.

As previsões também mostram diferenças no perfil dos torcedores. No Brasil, os maiores índices de interesse aparecem entre os jovens, especialmente homens da geração Z, com 84% de intenção de audiência. Mulheres millennials também apresentam participação elevada, com 76%. Em contrapartida, o grupo com menor engajamento é o dos homens da geração baby boomer, embora ainda com mais da metade declarando que pretende assistir às partidas.

O estudo da Ipsos ainda aponta que parte do público acompanha o Mundial com atenção a fatores externos ao futebol. Entre os brasileiros entrevistados, 48% acreditam que questões climáticas extremas podem impactar ao menos um jogo da competição, percepção alinhada à média global.

Com a combinação de novo formato, a liderança do futebol nas apostas legalizadas e maior número de partidas e crescimento do consumo digital, a Copa do Mundo de 2026 se projeta como um evento de grande alcance. A entrada de patrocinadores na cobertura online e os altos índices de expectativa do público indicam um cenário em que o torneio tende a ocupar espaço central na agenda esportiva e midiática do próximo ano.