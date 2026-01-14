Der FC St. Pauli reist als 17. zum Lieblingsgegner VfL Wolfsburg. Twitter ist bekanntermaßen scheiße. Die Lage am Mittwoch.

FC St. Pauli

18.30h beim VfL Wolfsburg

Die Partie beim VfL Wolfsburg ist sicher richtungsweisend für den FC St. Pauli. Tabellarisch ohnehin, schließlich rangieren die Wolfsburger nur drei Punkte vor dem FCSP, in Anbetracht der anderen Ergebnisse und der anstehenden Aufgabe bei Borussia Dortmund und dem danach folgenden Derby aber sicher auch für den Kopf.

Alles zum Spiel findet Ihr wie immer im Vorbericht.

Statistik

Machen wir es einfach: Alle drei Erstligaspiele in Wolfsburg endeten Unentschieden. Mehr noch: Immer führte der FCSP, jeweils ab der 70. Minute kamen die Wölfe noch zum Ausgleich. An das 1:1 der letzten Saison werden sich sicher die Meisten noch erinnern. Und da wir von den drei Heimspielen in der 1. Liga eins gewannen und die beiden weiteren ebenfalls unentschieden endeten, sind wir bei sechs Erstligaspielen gegen Wolfsburg weiterhin ungeschlagen – dies darf gerne so bleiben.

Die ligaübergreifende Gesamtbilanz aus 48 Spielen ist mit 24 Siegen und acht Niederlagen ebenfalls braun-weiß. Den letzten Wolfsburger Sieg gab es 1994 am letzten Spieltag, als der FCSP noch eine Aufstiegschance hatte, diese mit dem 4:1 aber nicht nutzte. Aufgrund der anderen Ergebnisse hätte aber auch ein Sieg nicht geholfen.

Die wichtigste „Statistik“ aber ist, dass der FC St. Pauli mit einem Punktgewinn den gestern Abend zugewiesenen 17. Tabellenplatz wieder verlassen kann und im Falle eines Sieges auf jeden Fall am FC Augsburg und auch am VfL Wolfsburg vorbeiziehen würde.

Schiedsrichter

Viel Erfahrung an der Pfeife heute: Frank Willenborg leitet die heutige Partie. Der 46-jährige Niedersachse befindet sich in seiner letzten Saison und der FC St. Pauli ist der Verein, den er nach Fortuna Düsseldorf am zweithäufigsten pfiff. Von 22 Spielen mit zwölf Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen kann er berichten, 2005 gab er sein Debüt am Millerntor, bei einem Spiel gegen HSV II.

In der 1. Bundesliga pfiff er uns bisher noch nicht. Die letzten drei Begegnungen unter seiner Leitung in der Aufstiegssaison konnten wir allesamt gewinnen.

Jackson Irvine

Puh, bitter. Jackson Irvine hat „Probleme am linken Fuß“ und fällt bis auf Weiteres aus. Nach seiner Ende April 2025 erfolgten Operation hatte er im Oktober sein Comeback gefeiert und dem Team mehr Stabilität verliehen.

Eine genauere Diagnose veröffentlichte der Verein bisher nicht, die voraussichtliche Ausfallzeit ist unklar. // fcstpauli.com

Neues von den Alten

Gestern ganz vergessen: Christian Conteh folgt seinem Bruder Sirlord und spielt ab sofort mit ihm für den 1. FC Heidenheim.

Lage der Liga

Dienstag

Um 18.00h kam gestern die Nachricht, dass die für 20.30h geplante Partie des Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen aufgrund „wetterbedingter statischer Risiken im Bereich des Stadiondachs“ abgesagt werden muss, das Volksparkstadion war gesperrt worden. Ein von der HSV AG & Co. KGaA veröffentlichter Instagram-Post zeigt, wie die Dachmembran große, mit Wasser gefüllte Beulen hatte.

Bitter natürlich vor allem für die angereisten Gästefans, aber auch für die Schnittmenge an Leuten, die erst noch 90 Minuten bei Bushido chillen wollten, um für die zweite Halbzeit dann die Arena zu wechseln. Aber man kann nicht alles haben. // NDR

VfB – SGE

Um 18.30h empfing dann der VfB Stuttgart im Neckarstadion Eintracht Frankfurt und konnte einen frühen Rückstand noch in ein 3:2 (2:1) drehen. Begünstigt wurde dies durch einen Fehler von Keeper Kaua Santos beim Ausgleich, der bei einer Flanke leicht mit Mitspieler Amenda kollidierte und den eigentlich bereits gefangenen Ball wieder fallen ließ. Demirovic bedankte sich bei seinem Startelfcomeback artig. Nach der (abgefälschten) Führung durch Undav (35.) konnte der gerade eingewechselte Neuzugang Amaimouni-Echghouyab (80.) ausgleichen, musste dann aber den Stuttgarter Siegtreffer durch Nartey (87.) mit ansehen.

M05 – FCH

18. gegen 17., Kellerduell, FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim. Schon vor Anpfiff war klar, dass alles andere als ein Spielabbruch den FCSP auf Rang 17 schicken würde. Auch hier begünstigte ein Torwartfehler den Spielausgang, Heidenheims Diant Ramaj spielte einen Pass direkt in die Füße von Lee, dessen Chipball dann von Widmer volley verwandelt wurde (30.). Nadjem Amiri (49.) erhöhte artistisch. Auch Heidenheim gelang dann ein sofortiges Jokertor durch Schimmer (60.), außerdem traf Arijon Ibrahimović per abgefälschtem Schuss noch die Unterkante der Latte, der Ball tropfte aber dann deutlich vor die Linie.

Somit blieb es beim 2:1 (1:0). Mainz springt auf den Relegationsrang und Heidenheim übernimmt die rote Laterne, beide haben nun zwei Spiele mehr als der FCSP und beenden die Hinrunde mit zwölf Punkten.

Und schließlich notierte Borussia Dortmund ohne viel Aufwand noch einen 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen Werder Bremen.

Die restlichen Spiele

18.30h: VfL Wolfsburg – FC St. Pauli

– 20.30h: RaBa Leipzig – SC Freiburg

– 20.30h: TSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach

– 20.30h: 1. FC Köln – Bayern München

– Donnerstag, 20.30h: FC Augsburg – Union Berlin

FC St. Pauli von 1910 e. V.

Nachwuchsleistungszentrum

Patrick Gensing, Leiter Medien & Kommunikation, nutzte gestern seinen persönlichen BlueSky-Account, um auf die „falschen Schlussfolgerungen“ hinzuweisen, die das Abendblatt in einem Artikel über das NLZ gezogen hätte. Das Abendblatt hatte aus einer internen E-Mail zitiert und zu Unrecht behauptet, dass das Mentorenprogramm beendet worden sei – dem ist aber nicht so.

Korrekt ist allerdings, dass Nils Schick aus dem Trainerteam des NLZ ab sofort als Co-Trainer der U23 für den Bereich Spielanalyse zuständig sein wird. (BlueSky)

Fanszene-News

HSV vs. FCSP

Alte Faustregel: Wenn man etwas so aufschreibt, dass am Ende alle Beteiligten wutschnaubend vor dem Artikel sitzen, hat man entweder wirklich Mist gebaut oder etwas geschaffen, was „beide Seiten“ gleichermaßen ärgert, vielleicht aber gerade deswegen auch passt.

Ob Letzteres zutrifft, dürft Ihr bei diesem Text in Szene-Hamburg selbst entscheiden, zumindest spielt man hier erfolgreich und augenzwinkernd mit Klischees, räumt gleichzeitig aber auch einige beiseite.

Döntjes

Twitter

Der FC St. Pauli hatte sich schon 2024 von Twitter verabschiedet, seitdem ist es dort nicht besser geworden, im Gegenteil. Dies hindert genug Vereine aber leider nicht daran, immer noch Content zu liefern und damit auch die eigenen Fans dort zu halten.

Warum die Vereine es sich damit zu einfach machen, wenn sie einfach „nur“ da sein wollen, „wo die Fans sind“ und dass sie damit auch das Geschäftsmodell einer zutiefst widerwärtigen Plattform unterstützen, erläutert Nora Hespers in der Sportschau.

Zu guter Letzt

Late to the party und so, aber… tja. // BlueSky

Forza St. Pauli!

// Maik

