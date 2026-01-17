Larissa Manoela usou as redes sociais, nesta quinta-feira (15), para relembrar uma viagem para lá de especial. A atriz compartilhou um álbum de fotos na Tailândia, país que visitou em 2024 com o marido, André Luiz Frambach, e onde os dois renovaram os votos de casamento.
Nos registros, Larissa posa em meio a natureza exuberante e as praias. Em alguns cliques, surge em clima de romance com o parceiro. “Saudade de viajar neh minha filha? TBT da melhor viagem que já existiu”, escreveu na legenda.
Nos comentários, os seguidores dispararam diversos elogios para o casal. “O melhor casal!”, escreveu uma fã. “Meus pais”, brincou outra.
Larissa e André Luiz realizaram três cerimônias para comemorar o casamento. A primeira aconteceu em dezembro de 2023, sem convidados. No ano seguinte, eles renovaram os votos na Tailândia. Já em novembro de 2024, realizaram uma grande festa para amigos e familiares no Rio de Janeiro.