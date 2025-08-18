Nana Calistar confeccionó un horóscopo para este lunes 18 de agosto de 2025, con predicciones precisas para cada signo zodiacal . Antes de salir de tu casa, checa qué tienen para decirte los astros y potencia al máximo esa energía.

Gracias a su extenso conocimiento, Nana elaboró consejos y advertencias para los 12 signos zodiacales para esta jornada. Sin más preámbulos, el horóscopo de hoy.

Deja de aferrarte a lo que ya terminó. Cuidado con andar de chismoso, porque una indiscreción puede costarte caro. Atrévete a abrir tu corazón, pero sin descuidarte. Con paciencia y constancia lograrás tus metas.

Buen momento para negocios, sobre todo en ventas o comida. Suelta lo que ya no sirve y valora lo que tienes. Usa tu intuición para detectar falsedad en la gente. Madurez y confianza en ti mismo serán clave.

No necesitas a nadie más para ser feliz, solo tu talento. Deja culpas ajenas y no aceptes migajas. Revisa tu carácter en la pareja y trabaja en lo que sabes que falla. No olvides tu valor: eres la joya, no el estuche.

Cáncer

No esperes milagros de alguien que no te valora. Si tienes pareja, cuidado con los celos y pleitos. Los sueños y recuerdos te van a mover fuerte. Pueden surgir nuevas amistades o un amor cercano, pero no te lances sin señales claras.

Leo

No te dejes llevar solo por las apariencias, lo que cuenta es el alma. Vienen oportunidades de trabajo o negocio: aprovéchalas. Pon primero tus sueños antes que los ajenos. En el amor, evita clavar tu corazón en la persona equivocada.

Virgo

Es tiempo de cambios y de cuidar tu cuerpo. Deja el enojo y el papel de mártir. Si el pasado toca a tu puerta, decide si quieres abrir. No rebajes tu valor ni en el amor ni en la vida. Cambia la actitud en el trabajo y siembra cosas buenas.

Libra

Deja de darle tantas vueltas y decide ya. No te metas en lo que no es tuyo. Llega dinerito extra, pero no lo gastes en tonterías. Es tiempo de soltar recuerdos y personas. Viene un viaje y amistades nuevas, incluso un amor rápido pero pasajero.

Escorpio

Cuida lo que exiges en el amor y lo que das. No hagas caso a chismes, decide por ti mismo. Si tu pareja se enfría, habla claro. Evita dobles juegos amorosos, tarde o temprano se descubren. Cuida garganta y estómago, y bájale al drama.

Sagitario

Se vienen cambios positivos en dinero y vida. No te claves en el pasado. Diviértete con amores pasajeros, pero cuida tu responsabilidad. Ojo con accidentes por distracción. Mejora tu alimentación, porque influye hasta en tu humor.

Capricornio

Tu intuición te ayudará a detectar falsos amigos. Podría aparecer un amor de una noche. Vienen buenos cambios y oportunidades de éxito, pero deja atrás el pasado. Si tienes pareja, rompe la rutina. Y si estás soltero, la suerte te favorece en juegos de azar.

Acuario

Te enterarás de un chisme de un ex, pero mejor agradece que ya no estás ahí. Si tienes pareja, cambien la rutina o la relación morirá. Si estás soltero, los recuerdos del pasado te moverán. Cuida tu alimentación y anímate a arriesgar en el amor.

Piscis

Desconfía de amistades nuevas que parecen muy lindas, pueden traer problemas. Es momento de trabajar en proyectos que siempre pospusiste. Deja de contar tus planes para evitar envidias. No te enganches con gente interesada y date tiempo para ti.