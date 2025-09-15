Ícone da teledramaturgia brasileira, Laura Cardoso completa 98 anos neste sábado, 13, celebrando quase um século de vida, grande parte dedicado à atuação. A atriz mais longeva do país tem mais de 100 trabalhos no currículo, incluindo 65 novelas, além de séries e filmes, e segue em plena atividade. Recentemente, protagonizou o filme Dona Rosinha, inspirado em uma história real sobre o abandono de idosos. Fora das telas, ela ainda pode ser vista nas redes sociais, administradas pelo bisneto, Fernando Faria. Para comemorar a data, a coluna GENTE reuniu cinco das dezenas de trabalhos marcantes da artista.
Mulheres de Areia (1993). Na obra de Ivani Ribeiro, Cardoso interpretou Isaura, mãe das irmãs Ruth e Raquel, vividas por Gloria Pires. A personagem se destacou como um pilar emocional da trama, sensibilizando o público com sua preocupação pela gêmea “má”, Raquel, e tornando-a controversa ao esconder a troca das irmãs após um acidente no mar.
A Viagem (1994). Interpretou a Dona Guiomar, uma das personagens da novela – também escrita por Ivani Ribeiro – que foi possuída pelo espírito de Alexandre (Guilherme Fontes) e mudou completamente a relação com o genro, Raul (Miguel Falabella). Durante as gravações, a atriz precisou ser afastada para fazer uma cirurgia. Por isso, foi obrigada a gravar cenas dentro do hospital onde Laura estava em tratamento.
Através da Janela (2000). Além de novelas, a carreira de Laura também se destaca em filmes. No longa de Tatá Amaral, ela vive Selma, uma enfermeira aposentada que vive em função do filho, Raimundo. Aos pontos vai percebendo o distanciamento do rapaz, já adulto, que começa a mudar de comportamento. A obra impactou pela relação quase incestuosa entre mãe e filho, e foi considerada um dos papéis mais densos da carreira da atriz.
Caminho das Índias (2009). Na novela de Glória Perez, Cardoso interpretou a viúva Laksmi Ananda. Matriarca da família indiana, a personagem era uma mulher conservadora, defendendo com rigidez os costumes do país, como os casamentos arranjados. As cenas que mostraram a personalidade forte com atitudes autoritárias com noras e netas ficaram marcadas e evidenciaram ainda mais o talento da veterana.
O Outro Lado do Paraíso (2017). Aos 90 anos, Laura interpretou Caetana, uma ex-prostituta e dona de um bordel na cidade fictícia de Pedra Santa. A personagem, que era uma memória viva do local, morreria na primeira fase da trama, mas ela fez um pedido ao autor, Walcyr Carrasco, para continuar e ele atendeu. A cena que seria da morte foi, então, substituída por uma em que ela vai morar com a filha.