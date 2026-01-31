Leicester City vs Charlton Athletic: Championship stats & head-to-head

1

29 17 7 5 62 33 29 58

  • L

  • D

  • L

  • W

  • W

  • L

2

29 16 7 6 46 29 17 55

  • L

  • L

  • W

  • W

  • W

  • W

3

28 14 8 6 48 27 21 50

  • D

  • W

  • W

  • W

  • W

  • L

4

28 15 5 8 47 40 7 50

  • D

  • W

  • L

  • W

  • W

  • W

5

29 14 7 8 36 35 1 49

  • W

  • D

  • W

  • W

  • L

  • W

6

30 12 9 9 44 37 7 45

  • W

  • L

  • W

  • W

  • D

  • W

7

29 11 11 7 43 37 6 44

  • W

  • W

  • W

  • L

  • D

  • W

8

28 11 10 7 39 33 6 43

  • W

  • W

  • W

  • L

  • D

  • D

9

30 12 7 11 40 36 4 43

  • W

  • L

  • D

  • L

  • W

  • L

10

29 11 10 8 36 33 3 43

  • L

  • W

  • W

  • L

  • L

  • L

11

29 12 6 11 34 26 8 42

  • L

  • W

  • W

  • D

  • L

  • D

12

29 11 7 11 40 42 -2 40

  • L

  • L

  • W

  • D

  • D

  • L

13

29 10 9 10 39 38 1 39

  • D

  • L

  • W

  • D

  • W

  • D

14

29 10 8 11 40 43 -3 38

  • W

  • L

  • W

  • L

  • D

  • L

15

29 9 10 10 41 41 0 37

  • D

  • D

  • L

  • L

  • W

  • D

16

29 10 6 13 32 37 -5 36

  • W

  • W

  • L

  • D

  • W

  • L

17

28 11 2 15 39 41 -2 35

  • L

  • W

  • W

  • L

  • L

  • W

18

29 9 6 14 37 41 -4 33

  • L

  • W

  • L

  • W

  • W

  • W

19

28 8 8 12 27 38 -11 32

  • L

  • D

  • D

  • W

  • L

  • L

20

29 9 5 15 32 44 -12 32

  • W

  • L

  • L

  • L

  • L

  • D

21

27 7 9 11 24 37 -13 30

  • D

  • W

  • L

  • W

  • D

  • D

22

28 7 8 13 26 37 -11 29

  • D

  • L

  • D

  • L

  • L

  • D

23

28 6 9 13 27 36 -9 27

  • W

  • L

  • L

  • D

  • D

  • W

24

28 1 8 19 18 56 -38 -7

  • D

  • L

  • L

  • L

  • L

  • L

