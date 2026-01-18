A atriz Letícia Spiller se manifestou e falou sobre o sucesso do filho, Pedro Novaes, em “Três Graças”. O novo galã interpreta o personagem Leonardo na novela das nove da Globo.







Leticia Spiller e filho, Pedro Novaes Foto: Reprodução/ Instagram / Contigo

Em entrevista ao programa TV Fama, Spiler elogiou o herdeiro, fruto do antigo relacionamento com Marcello Novaes. “Pedro tá arrasando. Eu sou suspeita, mas eu falei para o Pedro: ‘eu não estou vendo você’. E isso que é legal, a gente não ver a pessoa, ver o personagem. Isso que é bacana, você se desafiar em novos lugares”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por TV FAMA (@tvfamaoficial)

Ex de Letícia Spiller expõe drama financeiro e faz desabafo: ‘Cansei’

O ex-namorado de Leticia Spiller, Pablo Vares, voltou a se manifestar na web após pedir ajuda financeira. O músico ressaltou que recebeu alguns Pix, mas que seu objetivo é outro: ele quer conseguir trabalho.

“Eu não pedi Pix, pedi ajuda! E recebi: vídeochamada com meu pai! Que saudade”, escreveu Pablo. “Muitas mensagens de alento e apoio”, continuou. “Agradeço a todos pela preocupação. Preciso é de trabalho mesmo. Não, não consigo tirar um tempo pra mim e Pix só vai tapar buraco. Agradeço indicarem meu trampo. Grato”, afirmou o ex de Spiller.

“Mesmo tendo negado vários Pix e feito stories explicitamente pedindo pra não me darem dinheiro, algumas pessoas se mobilizaram e entregaram mesmo assim. Se foi de coração, será revertido para as gravações do meu disco que tá parado há quase dois anos“.

Problemas financeiros

Pablo Vares usou suas redes sociais para desabafar a respeito de seus problemas financeiros. Em um texto publicado no Instagram, o músico pediu ajuda para trabalhar e recordou os ataques que recebia quando vivia um romance com a famosa.

“A vida desabando na frente de 236 mil seguidores aqui no Instagram, mas ninguém liga. Cansei de ter que ficar fazendo de conta que está tudo bem, porque não pode se mostrar mal, porque faz mal pro trabalho…”, declarou ele.

“O trampo está muito ruim de qualquer forma, então tanto faz, já. Fui o palhaço do Brasil durante anos entretendo todos vocês. Milhões vinham aqui rir dos meus vídeos ou se inspirarem em mim. Realmente, não tenho mais estrutura emocional para essa ambiguidade desproporcional de gente me parar na rua pra pedir foto, mas eu não conseguir pagar as conta. De pessoas vindo falar que devo ser rico porque tenho seguidor, visibilidade ou porque me relacionei com fulana ou mengana. Nada disso faz sentido. Cansei, mesmo. Não sei o que fazer. Não sei pra onde vou, o que fazer com minhas coisas. Não sei o que fazer com meu trabalho. Estou preso num ciclo. Ajuda. Só isso. Ajuda, por favor”, disparou.