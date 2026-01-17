17/01/2026 – 5:30
O prêmio principal da Mega-Sena que será sorteado neste sábado, 17, está acumulado e estimado em R$ 41 milhões. Mas, afinal, quanto rende esse montante se investido em aplicações financeiras como a Poupança, CDI, LCI e LCA, Fundo DI, CDB e CDB pré-fixado?
A pedido da IstoÉ Dinheiro, Gustavo Assis, CEO da Asset Bank, realizou uma simulação mostrando quanto rende uma aplicação do valor integral do prêmio da Mega-Sena nas principais aplicações, considerando a taxa de básica de juros (Selic) em 15% ao ano.
Na poupança, modalidade de investimento mais conservadora e popular do país, a bolada renderia R$ 274,7 mil mensais ao sortudo. Já um CDB Pré-Fixado de 13,35% ao ano, o prêmio geraria um rendimento mensal em torno de R$ 333,5 mil. Veja quadro abaixo:
Quanto rendem os R$ 41 milhões da Mega-Sena por mês?
Como é possível avaliar na simulação, os R$ 41 milhões do prêmio, se investidos em LCI/LCA com 90% do CDI, renderiam ao investidor R$ 410,6 mil por mês. Se aportados no Fundo DI 100% do CDI, o prêmio geraria um rendimento mensal de R$ 372,2 mil por mês.
Um CDB 110% do CDI renderia R$ 349,5 mil ao mês. Já um CDB 120% do CDI daria de retorno, por mês, de mais de R$ 409,4 mil.
No Tesouro direto pré-fixado (com liquidez para 2027), o valor do prêmio renderia algo em torno de R$ 288,5 mil por mês. Já no Tesouro pré-fixado com vencimento em 2031, a bolada teria uma rentabilidade de mais de R$ 284 mil mensais.
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de uma a cada 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Os resultados podem ser conferidos aqui.
As apostas simples podem ser feitas até às 20h nas unidades lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias. Já os bolões digitais podem ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.