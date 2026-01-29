Liga Europa conhecerá seus classificados às Oitavas nesta quinta-feira, 29/1

Rodada define o G-8, com vaga direta, os times que terminarão do 9º ao 24º lugares (repescagem), além dos últimos eliminados

28 jan
2026
– 16h25

(atualizado às 16h25)




Vitória garante ao Porto uma vaga direta às oitavas definal da Liga Europa. Foto Divulgação / FC Porto

Foto: Jogada10

Nesta quinta-feira, 29/1, rolará a definição dos classificados às oitavas de final e à repescagem, além dos eliminados,  da Liga Europa. Assim, para ninguém levar vantagem, todos os 18 jogos serão no mesmo horário, às 17h (de Brasília).

O regulamento é exatamente igual ao da Champions League. Assim, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre o 9º e o 24º lugares disputarão a repescagem. Por outro lado, os times entre o 25º e o 36º lugares estarão eliminados. No momento, Lyon e Aston Villa, os dois primeiros colocados, são os únicos classificados diretamente às oitavas. Enquanto isso, Rangers, Sturm Graz, Nice, Utrecht, Malmö e Maccabi Tel-Aviv estão eliminados antecipadamente.



Vitória garante ao Porto uma vaga direta às oitavas definal da Liga Europa. Foto Divulgação / FC Porto

Vitória garante ao Porto uma vaga direta às oitavas definal da Liga Europa. Foto Divulgação / FC Porto

Foto: Jogada10

Dois favoritos ao título tentam, portanto, confirmar presença direta nas oitavas: Porto e Roma. Primeiramente, os portugueses recebem o Rangers. Embora o gigante escocês não almeje mais nada, os portistas precisam muito da vitória. Afinal, têm 14 pontos, em nono lugar. Assim, em caso de vitória, garantem uma vaga no G-8 e, consequentemente, a vaga direta às oitavas de final.

O mesmo ocorre com a Roma, que, assim como o Porto, é uma das agremiações favoritas ao título. No entanto, o time do lateral brasileiro Wésley enfrenta uma pedreira: o Panathinaikos, na Grécia. Com 15 pontos, ocupa a sexta posição. Se vencer, garante-se diretamente nas oitavas. Caso contrário, em caso de empate, dependerá de combinações para não cair para a repescagem. Por fim, se perder, não tem jeito: vai precisar jogar a repescagem para seguir vivo na competição.

Confira abaixo os jogos.

Liga Europa (última rodada fase de liga)

Todos às 17h (de Brasília)

Celtic (ESC) x Utrecht (HOL).

Stuttgart (ALE) x Young Boys (SUI).

Porto (POR) x Rangers (ESC).

Lyon (FRA) x PAOK (GRE).

Estrela Vermelha (SER) x Celta de Vigo (ESP).

Midtjylland (DIN) x Dinamo Zagreb (CRO).

Go Ahead Eagles (HOL) x Braga (POR).

Nottingham Forest (ING) x Ferencváros (HUN).

Betis (ESP) x Feyenoord (HOL).

Ludogorets (BUL) x Nice (FRA).

Maccabi Tel-Aviv (ISR) x Bologna (ITA).

Lille (FRA) x Freiburg (ALE).

Sturm Graz (AUT) x Brann (NOR).

Aston Villa (ING) x Salzburg (AUT).

Panathinaikos (GRE) x Roma (ITA).

Basel (SUI) x Viktoria Plzeň (TCH).

Steaua Bucareste (ROM) x Fenerbahçe (TUR).

Genk (BEL) x Malmö (SUE).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

Source link