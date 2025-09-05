THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episode 2178 — Pictured: (l-r) Pro basketball player Shai Gilgeous-Alexander during an interview with host Jimmy Fallon on Thursday, September 4, 2025 — (Photo by: Todd Owyoung/NBC)

The very idea that it was following the NFL season opener meant that Thursday’s “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” would air later than usual. The fact that the game was temporarily suspended for a lightning delay will only push it further into the night.

When it eventually does air, however, it will feature a compelling lineup.

Ahead of this weekend’s MTV Video Music Awards hosting gig, LL Cool J will appear as the lead interview guest. Reigning NBA MVP and Champion Shai Gilgeous-Alexander will also drop by for a chat.

Later, Riley Green will join for both an interview and a performance.

Ahead of the very late Thursday night airing, check out first look photos from the broadcast.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episode 2178 — Pictured: Musical guest Riley Green performs on Thursday, September 4, 2025 — (Photo by: Todd Owyoung/NBC)
THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episode 2178 — Pictured: (l-r) Rapper LL Cool J during an interview with host Jimmy Fallon on Thursday, September 4, 2025 — (Photo by: Todd Owyoung/NBC)
THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episode 2178 — Pictured: (l-r) Singer Riley Green during an interview with host Jimmy Fallon on Thursday, September 4, 2025 — (Photo by: Todd Owyoung/NBC)
