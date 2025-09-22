Rullo-Napoli. La squadra di Conte macina gioco e punti. Aspettando la partita di stasera in casa col Pisa, è l’unica a punteggio pieno: 3 vittorie, 6 gol fatti e solo 1 subito. Insomma, dalla difesa all’attacco, tutto funziona perfettamente. Il risultato? Gli azzurri corrono. Ma quali sono i problemi delle inseguitrici? Cosa manca a Milan, Juve, Inter e Roma per colmare il gap? Facciamo il punto. 

Source link