Lua Cheia em Leão te chama para assumir o protagonismo e brilhar

ode preparar o coração, porque a Lua Cheia em Leão chega com tudo no dia 1 de fevereiro, às 19h09. Ela acontece no Signo de Leão, o que significa que o universo está mandando um recado real: chega de ficar no cantinho! É hora de brilhar.
A astróloga Nai Tomayno explica que esta Lua Cheia ela vem para mostrar onde você está escondendo quem você é de verdade. Sabe aquele medo de postar algo e ser julgada ou de falar o que pensa e não ser aceita?
Essa Lua traz a coragem que faltava para você ser sua versão mais autêntica, sem filtros. Mas ó: a Nai também avisa para segurar o drama e não cair na pilha de se comparar com a vida “perfeita” da galera nas redes sociais, ok?
Resumo da Lua Cheia de fevereiro:
- 📅 Data: 01 de fevereiro de 2026
- 🕰️ Horário: 19h09 (horário de Brasília)
- ♌ Signo da Lua: Leão
- 🌕 Nome tradicional: Lua da Neve (Snow Moon)
Qual a vibe dessa Lua Cheia?
A Lua Cheia em Leão é o auge da energia de brilho e autoestima. Este é o momento de assumir o seu protagonismo! O céu indica que a efervescência de críticas e padrões de imagem pode vir “a todo vapor”, mas o segredo está em não se perder no barulho das redes sociais.
É hora de olhar para a sua própria construção e para o que você é de verdade, por trás dos filtros!
Se você sente que tem se escondido ou apagado sua vontade para agradar o coletivo, a Lua Cheia de fevereiro traz a clareza necessária para você retomar seu lugar no palco da própria vida.
Como essa Lua Cheia impacta você?
Para uma previsão certeira, você deve ler o seu Ascendente. É ele que define qual área da sua vida (casa astrológica) a Lua está mexendo agora. O signo solar fala da sua essência, mas o Ascendente mostra onde as coisas acontecem na prática!
- Ascendente em Áries: A Lua brilha na sua Casa 5. É o momento de expressar sua criatividade e deixar seu talento aparecer. Ótima fase para romances, hobbies e para mostrar quem você é de verdade. Se joga naquilo que te faz sentir especial!
- Ascendente em Touro: Energia na Casa 4. O foco se volta para o seu lar e suas raízes. Pode rolar uma vontade de deixar seu quarto com a sua cara ou resolver algo com a família. É sobre encontrar seu “palco” dentro de casa e se sentir segura.
- Ascendente em Gêmeos: Foco na Casa 3. Suas palavras ganham poder! Excelente para conversas importantes, apresentações ou até para dar um “up” nas suas redes sociais. Só cuidado para não exagerar na dose de orgulho ao defender suas ideias.
- Ascendente em Câncer: Impacto na Casa 2. Hora de valorizar o que é seu (incluindo seus talentos e sua grana!). Você pode sentir vontade de gastar com algo que aumente sua autoestima, mas o convite é para entender o que realmente te traz segurança.
- Ascendente em Leão: A Lua brilha na sua Casa 1. O foco é total em você! Sua imagem, seu corpo e seus objetivos pessoais estão em destaque. É o momento de renovar o visual e assumir o comando da sua vida. O palco é literalmente seu.
- Ascendente em Virgem: Reflexão na Casa 12. Enquanto o mundo brilha lá fora, seu brilho agora é interno. Momento de silenciar o barulho, meditar e cuidar da sua saúde mental. Grandes sacadas podem vir de sonhos ou momentos de solitude.
- Ascendente em Libra: Conexão na Casa 11. Suas amizades e os grupos de que você participa ganham destaque. Você pode liderar um projeto com a galera ou perceber quem realmente apoia seus sonhos. É hora de brilhar no coletivo!
- Ascendente em Escorpião: Visibilidade na Casa 10. Sua carreira e seus planos para o futuro estão sob os holofotes. É o momento de ser notada por seus esforços e reavaliar onde você quer chegar. Não tenha medo de mostrar suas ambições.
- Ascendente em Sagitário: Expansão na Casa 9. O céu te convida a ir além! Pode ser através de um curso novo, uma viagem ou uma mudança de crenças. Sua vontade de aprender e explorar o mundo está a todo vapor.
- Ascendente em Capricórnio: Transformação na Casa 8. O clima pede para desapegar de velhos hábitos e padrões de controle. É uma fase de cura profunda e de entender o que você precisa deixar ir para poder brilhar de verdade.
- Ascendente em Aquário: Foco na Casa 7. Os seus relacionamentos estão em pauta. É hora de equilibrar o que você quer com o que o outro precisa. Ótimo momento para parcerias e para entender como você brilha ao lado de alguém.
- Ascendente em Peixes: Movimento na Casa 6. Hora de levar esse brilho para a sua rotina! Melhore seus hábitos de saúde, organize seus estudos e busque prazer nas pequenas tarefas do dia a dia. Seu corpo pede atenção e cuidado.
