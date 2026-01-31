La Fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I presenta un cruce intenso en el General Santander, donde Cúcuta Deportivo recibe a Fortaleza. El compromiso aparece como una prueba temprana para ambos, en un inicio de torneo donde sumar puntos resulta clave para ganar estabilidad y confianza en la tabla.

Para Fortaleza, el reto pasa por competir fuera de casa en un escenario tradicionalmente complejo, mientras que el local intentará hacer valer la localía y el respaldo de su público.

Fortaleza: sostener el orden como visitante

El conjunto bogotano ha mostrado equilibrio táctico en las primeras jornadas, con una estructura que prioriza el orden defensivo y la correcta ocupación de espacios. En condición de visitante, Fortaleza buscará manejar los tiempos del partido, minimizar errores y aprovechar las transiciones para generar peligro.

La visita a Cúcuta exigirá concentración plena, especialmente en los primeros minutos, donde el ritmo y la presión del local suelen marcar el desarrollo del juego.

Cúcuta Deportivo: hacerse fuerte en casa

Cúcuta Deportivo afronta el duelo con la intención de imponer condiciones en su estadio. El equipo motilón suele apostar por intensidad y juego directo, buscando capitalizar la localía para sumar puntos importantes en este arranque de Liga.

El desafío para el local será traducir ese empuje en eficacia ante un rival que se siente cómodo defendiendo en bloque y compitiendo desde el orden.

Fortaleza :Richardson Rivas

Uno de los jugadores con mayor impacto del equipo bogotano en este inicio de la Liga BetPlay 2026-I. Su capacidad para llegar al área desde segunda línea y aportar en el frente ofensivo lo convierte en una de las principales armas de Fortaleza para un partido que exigirá eficacia en momentos puntuales.

Cúcuta Deportivo: Jaime Peralta

El delantero que ha sido determinante en las primeras fechas del campeonato. Sus goles y su presencia en el área lo posicionan como la principal referencia ofensiva del conjunto motilón en condición de local.

Fortaleza

Miguel Silva, Santiago Cuero, David Ramírez, Yesid Díaz, Joan Cajares, Sebastián Navarro, Andrés Arroyo, Andrés Amaya, Leonardo Pico, Sebastián Ramírez y Teun Wilke.

Cúcuta Deportivo

Miguel Ortega, Jimmy Medranda, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Juan Pertúz, Kevin Caicedo, Kelvin Osorio, Marlon Sierra, Juan José Ramírez, Daniel Mantilla y Carlos Barreiro

Árbitro: Wilmar Roldán de Antioquia

Asistente 1: Mario Tarache de Casanare

Asistente 2: Freddy Garcés de Casanare

Cuarto árbitro: Wilson Ortiz del Norte

VAR:John Perdomo de Huila

AVAR : Mary Blanco de Boyacá

El enfrentamiento entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza aparece como un punto de inflexión en el desarrollo del campeonato para ambos equipos. Con el torneo ya entrando en una fase donde la regularidad empieza a marcar diferencias, Fortaleza afronta una salida exigente con la necesidad de sumar para no perder terreno en la tabla, mientras que Cúcuta intentará respaldar su condición de local y fortalecer su rendimiento en casa. El resultado tendrá impacto directo en la confianza y en el margen de maniobra de cara a las próximas jornadas, en un calendario que comienza a apretar y a exigir respuestas claras dentro del campo.