O “Eita Lucas!” deste sábado, 17 de janeiro, será em clima de comemoração pelo aniversário de Lucas Guimarães, celebrado no dia 21.
A cantora Lexa sobe no palco interpretando seus grandes sucessos e ajuda a conduzir uma surpresa grandiosa para o apresentador, uma verdadeira viagem ao passado, revisitando suas origens na cidade de Penedo, em Alagoas.
Quem guia Lucas nessa jornada emocionante é o jornalista e apresentador Geraldo Luís, que promete fazer o amigo viver momentos inesquecíveis em sua terra natal.
A viagem começa pela escola onde Lucas estudou, com direito a reencontro com o passado, boletins escolares e uma homenagem emocionante preparada pelos alunos. Em seguida, a dupla faz uma parada especial na rádio onde ele deu seus primeiros passos na carreira artística, ao lado da amiga Cláudia Helena e de Carlinhos Maia.
O momento mais comovente da homenagem acontece na antiga casa da avó de Lucas, já falecida. É ali, na sala onde cresceu assistindo televisão ao lado dela, que ele revive memórias profundas e se reconecta com sua própria história. Foi naquele espaço que ele prometeu, ainda menino, que um dia se tornaria um grande apresentador de TV.
Lucas perdeu a avó, a mãe e o pai antes de realizar seu grande sonho no SBT, mas, em um instante de pura emoção, a tecnologia entra em cena e cria um vídeo tocante, feito com inteligência artificial, que leva o apresentador e toda a família às lágrimas. “Essa foi a surpresa mais emocionante da minha vida. Eu vivi o impossível. Voltar às minhas origens, sentir a presença de quem eu amo e perceber que meus sonhos não foram em vão é algo que vou carregar para sempre no coração.” afirma.
De volta a São Paulo, a comemoração continua com muito carinho. Patrícia Abravanel, Ratinho, Celso Portiolli, Claudia Leitte, Maiara & Maraisa, MC Daniel, entre outros famosos, enviam mensagens especiais de aniversário.
E, como todo aniversário pede, não faltam bolo e muita celebração no palco.