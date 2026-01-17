Somos o único estado do Nordeste em que a maior torcida escolheu seguir com os clubes da própria terra. Sport, Náutico e Santa Cruz não são alternativas, são identidade. Um amor que atravessa gerações, permanece no cotidiano e transforma torcida em pertencimento, em orgulho.

É desse mesmo espírito que, de forma inédita, o Trio de Ferro se une à Chico Rei para o lançamento da camisa especial “O Agente Secreto”. Inspirada no filme premiado pelo Globo de Ouro, a camisa integra uma ação coletiva que busca ampliar o apoio à obra na corrida pela maior premiação do cinema mundial, o Oscar, cuja cerimônia acontece no dia 15 de março.

A linha resgata a estética do uniforme usado em 1977. Cada peça incorpora elementos visuais do filme, traduzindo o encontro entre narrativa cinematográfica e futebol em estampas que fazem de Pernambuco protagonista dentro e fora das telas. Garanta sua camisa no site da Chico Rei (clicando aqui)

Pela primeira vez, os três grandes clubes do Recife se unem em torno de um mesmo propósito cultural, mostrando que o orgulho local também pode ser coletivo.

“Essa camisa representa muito mais do que um produto. Ela carrega a identidade rubro-negra e a capacidade que o futebol tem de dialogar com outras expressões culturais. Estar ao lado de O Agente Secreto nesse momento é levar o nome do Sport, de Pernambuco e do povo pernambucano para um cenário de projeção internacional, mostrando que aquilo que nasce aqui pode alcançar o mundo”, disse Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios.

“É um movimento inédito e muito simbólico. Sport, Náutico e Santa Cruz entram em campo juntos, deixando a rivalidade de lado para vestir uma causa comum. É como se, dessa vez, todos jogassem no mesmo time, o time do ‘O Agente Secreto’, levando o orgulho pernambucano para as telas e apoiando o cinema nacional rumo ao Oscar”, destacou Victor Fernandes, coordenador de marketing do Clube.

“No filme, o futebol aparece de forma orgânica no cotidiano brasileiro, no rádio, nas ruas, nas conversas. As camisetas partem dessa mesma lógica: mostrar que torcer faz parte da vida e da nossa identidade cultural. É uma celebração do futebol como expressão do orgulho de ser brasileiro”, afirma Vitor Vizeu, diretor de marketing da Chico Rei.

Para Bernardo, gerente de lançamentos da Vitrine Filmes, a coleção amplia o alcance simbólico do longa.

“O Agente Secreto é um filme que fala sobre o Brasil a partir dos detalhes do cotidiano, e o futebol é um desses elementos que ajudam a construir essa atmosfera de época e pertencimento. Ver essa narrativa ganhar novas camadas por meio da moda, especialmente em uma parceria que envolve clubes tão simbólicos do Recife, é uma forma potente de manter o filme vivo para além das telas”.

Já Samuel Marotta, programador de cinema e idealizador da campanha, destaca a origem da ideia.

“Assim que saí da sessão de O Agente Secreto no Cine São Luiz, em Recife, ainda na porta daquele cinema icônico, me deparei com pessoas caminhando pelas ruas usando camisas do Santa Cruz, do Sport e do Náutico. Aquela cena cotidiana me fez perceber como o futebol está entranhado na narrativa do filme, assim como o Carnaval. São tradições populares que constroem a força imagética da obra. De volta a Belo Horizonte, imaginei uma união inédita entre os três clubes em uma ativação conjunta, materializada em camisas especiais. No fim, fiquei feliz por ver três das maiores rivalidades do mundo se aproximarem em torno de um propósito muito especial: O Agente Secreto.”