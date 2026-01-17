A Supercopa Rei 2026 terá a decisão disputada entre Flamengo e Corinthians no dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O cantor João Gomes será o responsável pelo show de abertura da partida.
Torcedor do Santos, João Gomes é conhecido por sucessos como “Dengo” e “Meu Pedaço de Pecado” e foi chamado para a abertura pela Globo, que transmitirá a decisão. Procurada pela CNN Brasil, a assessoria do cantor confirmou a informação.
O Timão, que venceu a Copa do Brasil, vai decidir o título com o Flamengo, campeão nacional. A Supercopa do Brasil abre a temporada 2026 do futebol do país e é disputada entre os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil.
Esta será a segunda participação do time paulista no torneio. O Corinthians se sagrou campeão em 1991, batendo o próprio Flamengo. Já o rubro-negro tem três canecos (2020, 2021 e 2025).