Morre Isolindo Jesus de Novaes ex-diretor proprietário da Rádio Difusora de Ubiratã

Isolindo Novaes de Jesus foi um dos nomes mais importantes da história da Rádio Difusora de Ubiratã. Diretor da emissora entre 1999 e 2008, ele desempenhou um papel fundamental na consolidação da rádio como uma referência em informação, cultura e proximidade com a comunidade local.

Durante sua gestão, a Difusora viveu um período de grande relevância, com investimentos em conteúdo, valorização dos assuntos regionais e um forte compromisso com a qualidade da programação. Isolindo era conhecido por sua seriedade, liderança e dedicação ao fortalecimento da comunicação em Ubiratã, tornando a emissora uma ponte entre o cidadão e os acontecimentos da cidade.

Ele era irmão de Tiago de Amorim Novaes, ex-radialista e ex-deputado estadual do Paraná, que teve um destino trágico. Tiago foi brutalmente assassinado no dia 17 de dezembro de 2001, em Cascavel, aos 33 anos. O crime aconteceu em frente ao prédio onde morava, após ele ter dispensado sua equipe de segurança. Conhecido por sua postura firme contra o crime organizado, Tiago havia anunciado em seus programas de rádio e tv que revelaria nomes de policiais supostamente envolvidos com o crime — o que levantou suspeitas de que sua morte tenha sido uma execução premeditada e profissional, motivada por essas denúncias iminentes.

A história dos irmãos Novaes é marcada por coragem, comprometimento com a verdade e amor pela comunicação. Enquanto Tiago enfrentava o poder paralelo com bravura, Isolindo fortalecia a voz do povo através do rádio, promovendo a cultura, a ação social e a informação em Ubiratã.

Nos despedimos de Novaes com profundo respeito e reconhecimento por sua trajetória. Seu legado continuará vivo na memória dos ouvintes, colegas de imprensa e da comunidade que tanto se beneficiou de seu trabalho.

As Condolências do Portal Ubiratã Online.

