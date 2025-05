Mulher cai em golpe em Ubiratã e transfere mais de 23 mil reais para criminosos

https://www.instagram.com/reel/DJ5J2fluKIZ/?igsh=MW5mcjdhazJpM2Jhag==

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada na tarde desta terça-feira (20), a comparecer em um Hotel da cidade, onde uma senhora havia sido vítima de extorsão.

No local a vítima relatou que fez diversos saques no Banco e duas transferências para contas do mesmo banco, em nome de um indivíduo que ela não conhece, totalizando R$ 23.684,72.

Segundo ela, um homem entrou em contato através do telefone e disse que mataria todos os seus filhos e netos, os quais estariam supostamente sob cárcere.

Diante dos fatos, os policiais fizeram contato com os familiares e constataram se tratar de um golpe.

Eles acompanharam a vítima até a instituição bancária, e em contato com o gerente, abriu-se um chamado com número de protocolo, para que fosse realizado o bloqueio das contas para onde os valores foram transferidos.

