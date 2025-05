Semana do MEI: Você sabe como emitir Nota Fiscal Eletrônica?

Atenção, MEI!

Você sabe como emitir Nota Fiscal Eletrônica?

Participe da Oficina Gratuita de Nota Fiscal Eletrônica para MEI e tire todas as suas dúvidas com o apoio do Sebrae!

Data: 26 de Maio de 2025 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: CAM – Centro Administrativo Municipal

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 2090 – Centro – Ubiratã-Pr

Para maiores informações, fale com a gente: (44) 99109-5370

Esperamos por você! Compartilhe com outros MEIs!