"Na frente da polícia o homem tentou realizar o homicídio", diz tenente

Na noite de sábado (14), por volta das 20h30, um homem foi vítima de um ataque com arma branca nas dependências do Terminal Oeste, localizado na Avenida Brasil. O caso foi detalhado nesta segunda-feira (16) pelo 2º tenente da Polícia Militar, Rhuan Marco, por meio de vídeo divulgado à imprensa.
De acordo com o relato do oficial, a equipe policial foi acionada após informações de que havia um homem ferido por faca no terminal. Ao chegar ao local, os policiais prestaram os primeiros socorros à vítima e solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), aguardando a chegada do médico de plantão.
Durante o atendimento, a vítima inicialmente se recusou a informar a identidade do autor do ataque. Em meio à ocorrência, um homem aproximou-se da equipe policial e, ao passar pelos agentes, sacou uma faca e tentou golpear novamente a vítima, mesmo na presença dos policiais. A equipe interveio prontamente e conseguiu impedir o novo ataque, detendo o agressor em flagrante. Ele foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes para as providências legais.
Após a tentativa de novo ataque, a vítima, que estava sendo atendida, tornou-se agitada e, em determinado momento, pegou a faca que estava no chão, recusando-se a colaborar com a equipe. Após insistência dos policiais, ele soltou a arma e aceitou receber atendimento médico. Posteriormente, também foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
As circunstâncias que motivaram o ataque e a relação entre os envolvidos não foram informadas. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.