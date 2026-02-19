Receitas com peixe: 8 opções leves para o jantar

O peixe é um alimento rico em ômega 3, proteínas, vitaminas e minerais, que contribuem para a saúde do corpo e até para a memória. Além de nutritivo, é extremamente versátil: combina com uma variedade de ingredientes, fica pronto em poucos minutos e se adapta a diferentes tipos de receitas. Por ser leve e de fácil digestão, também é uma ótima opção para quem busca uma refeição saudável e econômica no dia a dia.

A seguir, confira 8 receitas irresistíveis com peixes, ideais para variar o cardápio sem abrir mão do sabor e da nutrição!

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 alho picado

1 punhado de alecrim e coentro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e as ervas. Leve a geladeira e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça o azeite em uma frigideira e doure os filés em fogo médio por 3-4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Ingredientes

200 g minicebola descascada

500 g de batata -bolinha

-bolinha 1 pimenta dedo-de-moça verde cortada em rodelas

1 anchova limpa e aberta

4 dentes de alho

2 limões-sicilianos descascados e cortados em rodelas

200 g de tomate-cereja

Sal, pimenta-do-reino moída, raspas de limão, alecrim e manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a anchova e faça cortes transversais nela. Após, tempere a parte de dentro do peixe com sal e pimenta-do-reino. Recheie a anchova com as rodelas de limão, o alecrim e o manjericão. Feche-a e regue com azeite. Disponha a batata-bolinha, a pimenta-dedo-de-moça, o tomate-cereja, a minicebola, as raspas de limão e o alho ao redor da anchova. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

3. Espetinho de peixe ao forno

Ingredientes

500 g de filé de peixe

1 colher de sopa de suco de limão

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de colorau

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Corte os filés ao meio, no sentido do comprimento, disponha em um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal, o colorau e a pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, espete os filés de peixe nos espetinhos e disponha em uma travessa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Filé de tilápia grelhado (Imagem: Stockcreations | Shutterstock)

4. Filé de tilápia grelhado

Ingredientes

1 kg de filé de tilápia cortado em fatias

cortado em fatias Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque os filés de tilápia na frigideira e grelhe os dois lados. Repita o processo com todos os filés. Sirva em seguida.

Dica: sirva com legumes grelhados

5. Peixe ao vinho branco

Ingredientes

1 kg de pescada branca limpa

branca limpa 1 cebola descascada e cortada em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, azeite e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Após, transfira o peixe para uma assadeira e disponha as rodelas de cebola e de tomate sobre ele. Salpique com salsinha e regue com o vinho branco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Ingredientes

4 filés de merluza

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

1 tomate picado

1/2 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e leve ao fogo médio. Adicione os filés e grelhe até dourar. Após, desfie o peixe e reserve. Em uma saladeira, misture o feijão-fradinho, os filés desfiados, o tomate, a cebola-roxa, o azeite e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

Salmão grelhado com brócolis e molho de iogurte (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de azeite

200 g de brócolis em floretes

em floretes 150 g de iogurte natural

1 colher de chá de endro picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta e suco de limão-siciliano. Deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, cozinhe os floretes de brócolis no vapor até ficarem macios, mas ainda crocantes. Em uma tigela, misture o iogurte com o endro, o sal e a pimenta-do-reino, formando o molho. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e grelhe os filés de salmão por 3-4 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva o salmão acompanhado do brócolis e do molho de iogurte.

Ingredientes

500 g de filé de pescada cortado em cubos

1 colher de chá de curry em pó

1 cenoura picada

1 abobrinha picada

picada 1 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o curry, a cenoura e a abobrinha e cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o peixe e cozinhe por mais 8-10 minutos, até que esteja macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.