Em seu último aniversário, quando completou 55 anos no dia 28 de agosto, Sheyla foi homenageada pelo filho com uma postagem no Instagram. Diogo Novaes lembrou os tempos de modelo da mãe ao compartilhar uma imagem da trilha internacional da novela “Vereda Tropical”. Na capa, então com 15 anos, ela aparece de maiô e com um arara no ombro, bem no clima dos anos 1980.
Não é Letícia Spiller! Mãe do filho mais velho de Marcello Novaes foi modelo e estampou trilha de novela
