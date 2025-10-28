Bolívar vs Real Tomayapo será otro de los tantos encuentros que tendrá la Copa Paceña durante este lunes. Con un torneo a punto de finalizar, los dos equipos se verán las caras en el Estadio Hernando Siles, en donde los ambos planteles saben de la urgencia que tiene conseguir los tres puntos. Bolívar se ubica segundo en el Grupo A mientras que Tomayapo se ubica cuarto, con 11 unidades en el Grupo B.
Bolívar vs Real Tomayapo: resultado EN VIVO y estadísticas de la Copa Paceña
Bolívar vs Real Tomayapo: detalles del partido
Estos son los datos a tener en cuenta para este duelo:
- Partido: Bolívar vs Real Tomayapo
- Fecha: lunes, 27 de octubre de 2025
- Hora: 21:00
- Lugar: Estadio Hernando Siles
- Capacidad del estadio: 45000 espectadores.